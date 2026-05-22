TVI Reality disponível 24 horas por dia: saiba como ver tudo sem anúncios

Quem acompanha os reality shows da TVI já sabe: perder um momento importante da casa pode acontecer num segundo. Mas há uma forma de ver tudo sem interrupções e até acompanhar o direto 24 horas por dia.

A Media Capital lançou o PREMIUM, um serviço de subscrição que permite navegar nos sites e apps do grupo sem anúncios digitais. Adeus pop-ups, banners e vídeos automáticos. A experiência torna-se mais simples, mais rápida e muito mais confortável para quem passa horas ligado ao universo TVI.

O serviço está disponível em plataformas como a SELFIE, TVI, TVI Player, CNN Portugal, Maisfutebol, Jornal SOL, Versa, Away e IOL.

Mas há uma vantagem que promete conquistar especialmente os fãs de reality shows.

Com o PREMIUM Plus, os subscritores podem acompanhar o direto da casa 24 horas por dia através do canal TVI Reality, disponível em qualquer dispositivo através do site ou da app do TVI Player. Ou seja: pode ver tudo o que acontece na casa onde quiser e quando quiser, sem perder discussões, estratégias, aproximações ou momentos inesperados.

Além do acesso contínuo ao TVI Reality, o PREMIUM Plus inclui ainda:

300 créditos mensais para usar no TVI Pass;

acesso antecipado a episódios de novelas;

assinatura digital do Jornal SOL e da revista VERSA;

acesso aos canais TVI Reality, V+ e TVI Ficção, mesmo fora de Portugal.

O PREMIUM está disponível em duas modalidades:

PREMIUM Light: 1,99€/mês, com remoção de publicidade digital;

PREMIUM Plus: 4,99€/mês, com todas as vantagens adicionais.

Para quem vive os reality shows intensamente, esta é uma forma de estar sempre ligado ao jogo — sem interrupções e sem perder um único detalhe da casa.

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