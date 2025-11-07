De José Castelo Branco a Diana Chaves. Recorde os famosos que passaram pela 1ª Companhia e veja como estão hoje

A 1ª Companhia está de volta: recorde os concorrentes das primeiras edições e veja como estão hoje

A TVI anunciou o regresso de um dos seus formatos de entretenimento mais marcantes: a 1.ª Companhia. A nova edição do reality show será conduzida por Maria Botelho Moniz, que assume este novo desafio televisivo.

Na sequência deste regresso, recordamos as duas temporadas anteriores desta emblemática recruta, que ficou para sempre na memória dos portugueses.

A primeira temporada, exibida entre setembro e novembro de 2005, reuniu dez figuras públicas que aceitaram viver uma experiência única inspirada na vida militar. Entre os participantes estiveram Telmo Ferreira – o vencedor da edição –, Diana Chaves, Valentina Torres, José Castelo Branco e Alexandre Frota.

O reality show foi um verdadeiro sucesso e a TVI avançou rapidamente com uma segunda edição. Desta vez, o grupo de concorrentes incluiu Ruth Marlene, Arlinda Mestre, Cristina Areia - que venceu a edição -, Sá Leão, Jorge Monte Real, João Melo e Serginho, entre outros nomes conhecidos do público.

Percorra a nossa galeria e recorde o elenco destas duas edições e veja ainda como estão alguns deles nos dias que correm.

20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

É a novidade do ano: a 1ª Companhia está de volta à TVI, 20 anos depois da estreia que meteu Portugal inteiro agarrado ao ecrã. A TVI anunciou hoje este regresso, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, em que também revela quem é a apresentadora do formato.

«A TVI vai estrear, após o Natal, “1ª Companhia”, apresentada por Maria Botelho Moniz, assinalando o regresso de um formato marcante da televisão portuguesa, vinte anos depois de ter chegado pela primeira vez ao ecrã», começa por ler-se.

«O programa reúne um grupo de celebridades que aceitam o desafio de viver como recrutas, durante algumas semanas, numa base em Portugal. Durante esta “recruta”, as personalidades vão partilhar o mesmo espaço e submeter-se às regras e rotinas de uma vida militar, sob o comando de um Comandante da Companhia», prossegue.

Maria Botelho Moniz reagiu à novidade: «Fiquei super feliz quando me disseram que este seria o nosso próximo projeto. Enquanto espectadora tenho ótimas recordações da 1ª Companhia, por isso estou muito entusiasmada por fazer parte da equipa que traz agora de volta este formato único e incrivelmente desafiante, e tenho a certeza que o público vai adorar ver esta versão renovada. Já estamos a trabalhar em todos os detalhes e mal posso esperar pela estreia!»

«Com Maria Botelho Moniz na condução, esta edição da 1ª Companhia promete trazer de volta o espírito de desafio, camaradagem e superação que marcou o formato original, agora com uma abordagem contemporânea e uma nova geração de recrutas», conclui o comunicado.

A 1ª Companhia é reality-show em que várias celebridades são recrutadas para viver em verdadeiro regime militar, num quartel, com fardas e com a disciplina que lhes é imposta. Prepare-se porque a nova edição promete ser surpreendente.