1ª Companhia está de volta? Recrutas e Instrutores juntam-se em desafio inédito

A 3.ª Recruta da 1.ª Companhia provou que a camaradagem não tem prazo de validade. Recrutas, instrutores e uma enfermeira juntaram-se em Constância para dois dias de pura aventura, com atividades na água, no ar e em terra, a cargo de uma empresa especializada neste tipo de experiências.

Entre canoagem, caminhadas e provas ao ar livre, o grupo aproveitou cada momento ao máximo e quando o sol se foi embora, as jantaradas trataram de manter a animação bem acesa.