Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

De profissionais da área da saúde a empresários, artistas e trabalhadores de várias áreas, os concorrentes do Secret Story 10 deixaram as suas rotinas para embarcar na aventura do reality show da TVI. Conheça as profissões e os percursos de vida dos participantes que prometem marcar esta edição do programa.

Ana trabalha como gerontóloga e dedica-se a cuidar de idosos. Sensível, divertida e muito emotiva, garante que chegou o momento de cuidar mais de si própria. Apesar de admitir que chora facilmente, diz que também sabe ser dura quando perde a paciência.

Ariana é formada Hotelaria, já trabalhou como empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. Engraçada e muito expressiva, destaca-se pela boa energia e frontalidade.

Entre os concorrentes internacionais está Caio, artista de beatbox e criador de projetos sociais, que se mudou recentemente para Portugal. Divertido e intenso nas relações, promete levar o beatbox para dentro da casa e garante que essa será uma das suas principais armas no jogo.

Catarina é licenciada em Ciências da Comunicação. Trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiças e tem uma personalidade forte e impulsiva. Vive com os pais e o irmão e acredita que este é o momento certo para entrar no jogo.

Diana Dora trabalha como picheleira e orgulha-se de ter conquistado espaço numa profissão tradicionalmente masculina. Natural do Norte, garante que tem sempre a resposta certa na hora certa.

Diogo é jogador de futebol e descreve-se como extrovertido, falador e muito competitivo. Deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva e garante que prefere arriscar do que viver com arrependimentos.

Eva é terapeuta da fala e formou-se em Leiria. Diz que tem uma personalidade impossível de ignorar e acredita que vai marcar presença dentro da casa.

Hugo é empresário na área dos eventos e dedica-se à organização de festas e sunsets. Carismático e confiante, acredita que tem perfil de líder e promete jogar de forma estratégica, sem fugir aos desafios.

Hélder tem um percurso profissional diversificado. É formado em Osteopatia, Medicina e Reabilitação Desportiva, foi tenente do Exército e também modelo. Assume-se como uma pessoa carismática que já experimentou várias áreas ao longo da vida.

João é antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão. Atualmente, dedica-se ao wrestling, modalidade onde é conhecido como “Golden Boy”.

Jéssica é empresária no ramo da cosmética e divide a vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol. Mãe de dois filhos, entra na casa determinada a conquistar o prémio. Extrovertida e frontal, garante que não tem medo de polémicas.

Liliana trabalha como massagista e é também empresária. Emigrou ainda jovem e conseguiu construir o próprio negócio depois de uma fase difícil, mostrando grande resiliência.

Luzia é contabilista e descreve-se como comunicativa, intensa e sem filtros. Quer fugir à rotina e promete mostrar aos portugueses a sua personalidade sem reservas.

Norberto é responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes. Conhecido simplesmente como Norberto, assume-se como alguém irreverente e garante que odeia monotonia.

Pedro formou-se recentemente em Turismo. Já trabalhou como segurança e afirma que uma infância e adolescência difíceis o tornaram mais forte e resiliente.

Ricardo João é bartender e gestor de um bar nos Países Baixos. Descontraído e vaidoso, garante que entra no programa com um único objetivo: ganhar.

Ricky trabalha como gerente de armazém na Suíça. Cresceu entre dois países e diz que isso o tornou uma pessoa independente e difícil de abalar.

Sara é esteticista e destaca-se pela imagem cuidada e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe e admite ser extremamente organizada e competitiva. Depois de ter praticado ballet durante 11 anos, diz que está habituada a lutar sempre pelo primeiro lugar.

Tiago é um verdadeiro espírito livre. Divide o tempo entre vários projetos, desde aulas de skate e surf à música, ajudando também no negócio familiar na fábrica de enchidos do pai.

Com profissões e histórias de vida muito diferentes, os concorrentes do Secret Story 10 prometem trazer personalidade, emoção e muita competição à nova edição do reality show da TVI.