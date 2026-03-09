Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
20:40
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso - Big Brother
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:31
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João - Big Brother
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:28
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta - Big Brother
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:17
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu» - Big Brother
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:12
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas» - Big Brother
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:06
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede - Big Brother
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

19:41
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos» - Big Brother

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

19:40
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo - Big Brother
03:57

Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

19:25
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

19:13
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos - Big Brother
04:15

Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

18:49
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João - Big Brother
02:54

Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João

18:32
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto - Big Brother
01:27

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

18:27
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca - Big Brother
03:04

Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca

18:19
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo» - Big Brother
04:47

Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»

18:11
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana - Big Brother
02:08

O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana

17:57
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento" - Big Brother
02:05

Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

17:52
João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes» - Big Brother
01:58

João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes»

17:48
Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora - Big Brother
01:51

Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora

17:47
Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa» - Big Brother
01:51

Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa»

17:28
Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega - Big Brother
08:19

Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega

17:27
Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:29

Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste»

17:26
Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade» - Big Brother
02:39

Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade»

17:22
Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo» - Big Brother
03:10

Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

17:10
Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto» - Big Brother
03:49

Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto»

17:09
Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha» - Big Brother
03:49

Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha»

Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story - Big Brother

Conheça as profissões que tinham os concorrentes do Secret Story antes de entrarem na casa mais vigiada do país.

De profissionais da área da saúde a empresários, artistas e trabalhadores de várias áreas, os concorrentes do Secret Story 10 deixaram as suas rotinas para embarcar na aventura do reality show da TVI. Conheça as profissões e os percursos de vida dos participantes que prometem marcar esta edição do programa.

Ana trabalha como gerontóloga e dedica-se a cuidar de idosos. Sensível, divertida e muito emotiva, garante que chegou o momento de cuidar mais de si própria. Apesar de admitir que chora facilmente, diz que também sabe ser dura quando perde a paciência.

Ariana é formada Hotelaria, já trabalhou como empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. Engraçada e muito expressiva, destaca-se pela boa energia e frontalidade.

Entre os concorrentes internacionais está Caio, artista de beatbox e criador de projetos sociais, que se mudou recentemente para Portugal. Divertido e intenso nas relações, promete levar o beatbox para dentro da casa e garante que essa será uma das suas principais armas no jogo.

Catarina é licenciada em Ciências da Comunicação. Trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiças e tem uma personalidade forte e impulsiva. Vive com os pais e o irmão e acredita que este é o momento certo para entrar no jogo.

Diana Dora trabalha como picheleira e orgulha-se de ter conquistado espaço numa profissão tradicionalmente masculina. Natural do Norte, garante que tem sempre a resposta certa na hora certa.

Diogo é jogador de futebol e descreve-se como extrovertido, falador e muito competitivo. Deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva e garante que prefere arriscar do que viver com arrependimentos.

Eva é terapeuta da fala e formou-se em Leiria. Diz que tem uma personalidade impossível de ignorar e acredita que vai marcar presença dentro da casa.

Hugo é empresário na área dos eventos e dedica-se à organização de festas e sunsets. Carismático e confiante, acredita que tem perfil de líder e promete jogar de forma estratégica, sem fugir aos desafios.

Hélder tem um percurso profissional diversificado. É formado em Osteopatia, Medicina e Reabilitação Desportiva, foi tenente do Exército e também modelo. Assume-se como uma pessoa carismática que já experimentou várias áreas ao longo da vida.

João é antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão. Atualmente, dedica-se ao wrestling, modalidade onde é conhecido como “Golden Boy”.

Jéssica é empresária no ramo da cosmética e divide a vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol. Mãe de dois filhos, entra na casa determinada a conquistar o prémio. Extrovertida e frontal, garante que não tem medo de polémicas.

Liliana trabalha como massagista e é também empresária. Emigrou ainda jovem e conseguiu construir o próprio negócio depois de uma fase difícil, mostrando grande resiliência.

Luzia é contabilista e descreve-se como comunicativa, intensa e sem filtros. Quer fugir à rotina e promete mostrar aos portugueses a sua personalidade sem reservas.

Norberto é responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes. Conhecido simplesmente como Norberto, assume-se como alguém irreverente e garante que odeia monotonia.

Pedro formou-se recentemente em Turismo. Já trabalhou como segurança e afirma que uma infância e adolescência difíceis o tornaram mais forte e resiliente.

Ricardo João é bartender e gestor de um bar nos Países Baixos. Descontraído e vaidoso, garante que entra no programa com um único objetivo: ganhar.

Ricky trabalha como gerente de armazém na Suíça. Cresceu entre dois países e diz que isso o tornou uma pessoa independente e difícil de abalar.

Sara é esteticista e destaca-se pela imagem cuidada e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe e admite ser extremamente organizada e competitiva. Depois de ter praticado ballet durante 11 anos, diz que está habituada a lutar sempre pelo primeiro lugar.

Tiago é um verdadeiro espírito livre. Divide o tempo entre vários projetos, desde aulas de skate e surf à música, ajudando também no negócio familiar na fábrica de enchidos do pai.

Com profissões e histórias de vida muito diferentes, os concorrentes do Secret Story 10 prometem trazer personalidade, emoção e muita competição à nova edição do reality show da TVI.

