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Saudável e mais fácil de fazer é impossível: Este é o puré de batata doce que todos querem provar

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Quer experimentar um puré de batata doce delicioso e em poucos minutos? Cláudio Ramos ensina o 'truque' perfeito para o fazer em sua casa.

Com o verão a aproximar-se a passos largos, vem também a vontade de comer melhor para manter a linha, ou até para perder alguns quilinhos. Uma alimentação saudável não tem de ser complicada, pode ser prática e deliciosa. E o puré de batata doce de Cláudio Ramos é a prova disso.

Esta terça-feira, 21 de abril, o apresentador da TVI partilhou com os fãs a sua "receita" de puré de batata doce, que não tem ciência nenhuma e pode ser aplicado a várias receitas deliciosas e equilibradas, como empadões, gratinados ou peixe ou carne grelhados. 

É muito simples: a dica é cozer batata doce previamente demolhada em água e sal. Deixar cozer demais e depois esmagar tudo com um garfo.

Pode ver aqui os passos desta receita:

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