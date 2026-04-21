Saudável e mais fácil de fazer é impossível: Este é o puré de batata doce que todos querem provar

Com o verão a aproximar-se a passos largos, vem também a vontade de comer melhor para manter a linha, ou até para perder alguns quilinhos. Uma alimentação saudável não tem de ser complicada, pode ser prática e deliciosa. E o puré de batata doce de Cláudio Ramos é a prova disso.

Esta terça-feira, 21 de abril, o apresentador da TVI partilhou com os fãs a sua "receita" de puré de batata doce, que não tem ciência nenhuma e pode ser aplicado a várias receitas deliciosas e equilibradas, como empadões, gratinados ou peixe ou carne grelhados.

É muito simples: a dica é cozer batata doce previamente demolhada em água e sal. Deixar cozer demais e depois esmagar tudo com um garfo.