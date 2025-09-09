Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente

Rafael Bailão voltou a surpreender os seguidores ao partilhar mais um marco importante da sua vida. O ex-concorrente de O Dilema e o namorado, Igor Crovinell, já tinham anunciado que iam viver juntos, mas só agora decidiram abrir as portas do novo lar.

Através de um reels no Instagram, Rafael apresentou cada detalhe da casa, num registo cúmplice e romântico ao lado de Igor. «Sejam bem-vindos à nossa casa nova 🤍🏡 O nosso cantinho que vai ser palco das nossas conquistas, vídeos, entre tantas outras coisas que estão a chegar 💫», escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, é possível ver todas as divisões: a sala, o quarto, a cozinha, a casa de banho, o hall de entrada e ainda um quarto extra, pensado especialmente para gravação de conteúdos.

Entre os vários detalhes, houve um que emocionou os seguidores: a localização. Rafael escolheu uma casa perto da avó, explicando a decisão com ternura. «Escolhemos esta casa, principalmente pela localização, porque a minha avó já está a ficar mais idosa e eu tenho de estar cá para cuidar dela», revelou.

A partilha encheu de orgulho e emoção os fãs, que não tardaram a encher a caixa de comentários com mensagens de parabéns e votos de felicidade para o casal nesta nova etapa.