Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente

15:20
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
02:08

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas

15:09
Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes
06:43

Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes

15:02
Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos»
01:07

Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos»

13:53
O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada
06:36

O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada

09:31
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

00:59
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»
06:53

Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»

00:40
Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...»
01:29

Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...»

00:27
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar
03:52

Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar

00:15
«Casou com ela própria» Leandro acredita saber o segredo de Marisa Susana
01:39

«Casou com ela própria» Leandro acredita saber o segredo de Marisa Susana

00:08
Pedro grita para o ar que concorrentes devem um pedido de desculpas a Leandro
04:43

Pedro grita para o ar que concorrentes devem um pedido de desculpas a Leandro

23:47
Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras»
04:23

Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras»

23:31
Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria»
03:33

Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria»

23:13
Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim»
06:56

Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim»

22:52
«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro
05:38

«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro

22:51
«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio
06:08

«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio

22:29
«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes
02:22

«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes

22:21
«Foi uma falta de respeito»: Bruna e Leandro em confronto tenso em direto
02:10

«Foi uma falta de respeito»: Bruna e Leandro em confronto tenso em direto

22:17
«É o ranço que anda nesta casa»: Bruno Simão 'ataca' Leandro
02:22

«É o ranço que anda nesta casa»: Bruno Simão 'ataca' Leandro

22:00
Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida
01:10

Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida

21:57
«O jogo do Dylan vai por água abaixo sem a Vera»: O mexerico polémico de Ana Cristina
01:53

«O jogo do Dylan vai por água abaixo sem a Vera»: O mexerico polémico de Ana Cristina

21:50
«Parece uma bola de ping-pong»: O mexerico sobre Ana Cristina que levou Pedro a ficar do seu lado
02:54

«Parece uma bola de ping-pong»: O mexerico sobre Ana Cristina que levou Pedro a ficar do seu lado

19:55
Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada»
03:40

Dylan desabafa com Mariana e admite interesse em Inês: «O melhor é não dizer nada»

19:48
Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos
02:40

Emoção: Fábio pede a Liliana que diga «amo-te» olhos nos olhos

19:39
Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata»
04:02

Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata»

19:30
Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia»
03:22

Risos. Pedro convence as Marisas a massajá-lo e Marisa admite: «Assim ninguém desconfia»

Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente

  • Big Brother
  • 9 set, 17:11
Rafael Bailão mostra primeiras imagens da casa nova e partilha pormenor comovente - Big Brother

Rafael Bailão abriu finalmente as portas da casa nova que partilha com Igor Crovinell e deixou os fãs emocionados ao revelar o motivo especial por trás da escolha do novo lar.

Rafael Bailão voltou a surpreender os seguidores ao partilhar mais um marco importante da sua vida. O ex-concorrente de O Dilema e o namorado, Igor Crovinell, já tinham anunciado que iam viver juntos, mas só agora decidiram abrir as portas do novo lar.

Através de um reels no Instagram, Rafael apresentou cada detalhe da casa, num registo cúmplice e romântico ao lado de Igor. «Sejam bem-vindos à nossa casa nova 🤍🏡 O nosso cantinho que vai ser palco das nossas conquistas, vídeos, entre tantas outras coisas que estão a chegar 💫», escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, é possível ver todas as divisões: a sala, o quarto, a cozinha, a casa de banho, o hall de entrada e ainda um quarto extra, pensado especialmente para gravação de conteúdos.

Entre os vários detalhes, houve um que emocionou os seguidores: a localização. Rafael escolheu uma casa perto da avó, explicando a decisão com ternura. «Escolhemos esta casa, principalmente pela localização, porque a minha avó já está a ficar mais idosa e eu tenho de estar cá para cuidar dela», revelou.

A partilha encheu de orgulho e emoção os fãs, que não tardaram a encher a caixa de comentários com mensagens de parabéns e votos de felicidade para o casal nesta nova etapa.

Veja o video: 

 

 

 

«Mais um capítulo concluído»: Rafael Bailão e o namorado dão passo importante na relação

“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Inédito: Muito apaixonado, Rafael Bailão surpreende ao mostrar namorado pela primeira vez
