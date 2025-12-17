Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Rafael Bailão decidiu levar a avó Esmeralda, de 89 anos, a Madrid, em Espanha, e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais, descrevendo-o como o «presente de Natal mais especial de sempre».

No meio de muitas mensagens, o influenciador digital e ex-concorrente do reality show Dilema foi confrontado com um comentário depreciativo dirigido à avó e decidiu reagir publicamente.

Na tarde desta segunda-feira, 15 de dezembro, Rafael Bailão expôs a questão deixada por uma internauta: «E arranjar os olhinhos dela, não?».

Ao lado da avó, o também cantor lamentou: «Estou em Madrid com a minha avó e esta senhora decidiu comentar isto, porque acho que é muito mais interessante comentar os olhos da minha avó do que a beleza de um neto levar a avó a viajar no Natal».

Na legenda do vídeo, Rafael Bailão acrescentou ainda: «Beijinho amor. Não é a primeira vez que esta senhora faz comentários deste género. Bem haja».

Veja aqui:

Na tarde de sexta-feira, 24 de outubro, Rafael Bailão partilhou uma novidade emocionante com os seus seguidores nas redes sociais: a família acabou de crescer. O jovem revelou, através da sua página de Instagram, que ele e o namorado, Igor Crovinell, adotaram um cão, dando assim as boas-vindas a um novo amigo de quatro patas.

Na publicação, Rafael surge sorridente ao lado do companheiro, a segurar o pequeno cachorrinho nos braços. A felicidade é evidente na fotografia, que o casal acompanhou com a legenda: «A nossa família aumentou ❤️🥹 Bem-vindo Luca 🐶 Obrigado à equipa de resgate do @croaloures 💫»

A reação dos seguidores não se fez esperar. Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de carinho e felicitações pela adoção do novo membro da família. Entre os muitos elogios, destaca-se a mensagem deixada pelo próprio Centro de Recolha de Animais de Loures: «Muito obrigada por adotarem o Luca, sejam muito felizes! ♡»

O gesto de Rafael e do namorado foi amplamente aplaudido, não apenas pela ternura da fotografia, mas também pela atitude solidária de optar pela adoção.