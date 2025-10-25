Rafael Bailão partilha novidade inesperada: «A nossa família aumentou…»

Na tarde de sexta-feira, 24 de outubro, Rafael Bailão partilhou uma novidade emocionante com os seus seguidores nas redes sociais: a família acabou de crescer. O jovem revelou, através da sua página de Instagram, que ele e o namorado, Igor Crovinell, adotaram um cão, dando assim as boas-vindas a um novo amigo de quatro patas.

Na publicação, Rafael surge sorridente ao lado do companheiro, a segurar o pequeno cachorrinho nos braços. A felicidade é evidente na fotografia, que o casal acompanhou com a legenda: «A nossa família aumentou ❤️🥹 Bem-vindo Luca 🐶 Obrigado à equipa de resgate do @croaloures 💫»

A reação dos seguidores não se fez esperar. Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de carinho e felicitações pela adoção do novo membro da família. Entre os muitos elogios, destaca-se a mensagem deixada pelo próprio Centro de Recolha de Animais de Loures: «Muito obrigada por adotarem o Luca, sejam muito felizes! ♡»

O gesto de Rafael e do namorado foi amplamente aplaudido, não apenas pela ternura da fotografia, mas também pela atitude solidária de optar pela adoção.