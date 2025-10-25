Rafael Bailão partilha novidade inesperada: «A nossa família aumentou…»

Ao Minuto

19:33
Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story' - Big Brother
03:20

Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'

19:25
Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro - Big Brother
03:37

Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro

19:22
Energia e Sensualidade: concorrentes animam a casa ao som de Jennifer Lopez - Big Brother
04:20

Energia e Sensualidade: concorrentes animam a casa ao som de Jennifer Lopez

18:30
Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...» - Big Brother
04:53

Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»

18:22
Pedro Jorge tranquiliza Marisa: «Elas pedem. Já não faço massagens» - Big Brother
03:23

Pedro Jorge tranquiliza Marisa: «Elas pedem. Já não faço massagens»

18:21
Ataque de Ciúmes? Liliana explode com gesto de Fábio - Big Brother
04:45

Ataque de Ciúmes? Liliana explode com gesto de Fábio

18:07
Alice Alves mostra imagens inéditas de Pedro e Marisa: «Notícia de última hora» - Big Brother
01:14

Alice Alves mostra imagens inéditas de Pedro e Marisa: «Notícia de última hora»

18:07
Marisa com ciúmes de Liliana? Pedro Jorge reage e os dois discutem - Big Brother
01:14

Marisa com ciúmes de Liliana? Pedro Jorge reage e os dois discutem

17:00
Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9 - Big Brother

Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

15:20
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas - Big Brother
02:08

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas

15:09
Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes - Big Brother
06:43

Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes

15:02
Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos» - Big Brother
01:07

Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos»

13:53
O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada - Big Brother
06:36

O sonho insólito de Liliana. Concorrente recorda noite passada

09:31
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story - Big Brother

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

00:59
Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste» - Big Brother
06:53

Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»

00:40
Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...» - Big Brother
01:29

Dylan quer mais com Inês: «Sei que ela tem namorado...»

00:27
Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar - Big Brother
03:52

Viral nas redes sociais. Voz sanciona Bruna e a resposta amarga da concorrente dá que falar

00:15
«Casou com ela própria» Leandro acredita saber o segredo de Marisa Susana - Big Brother
01:39

«Casou com ela própria» Leandro acredita saber o segredo de Marisa Susana

00:08
Pedro grita para o ar que concorrentes devem um pedido de desculpas a Leandro - Big Brother
04:43

Pedro grita para o ar que concorrentes devem um pedido de desculpas a Leandro

23:47
Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras» - Big Brother
04:23

Vera foi expulsa e ele apaixonou-se por outra? Dylan compara Vera a Inês: «Sempre preferi loiras»

23:31
Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria» - Big Brother
03:33

Fábio recorda Liliana: «A pessoa que te chamou galdéria»

23:13
Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim» - Big Brother
06:56

Liliana e Fábio em cenas de ciúmes... Sobre Pedro: «Nunca tive um rapaz que andasse tanto atrás de mim»

22:52
«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro - Big Brother
05:38

«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro

22:51
«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio - Big Brother
06:08

«Queres-me calcar?! Só me estás a mostrar quem és»: Liliana implacável com Fábio

22:29
«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes - Big Brother
02:22

«Ele procura-me mais do que tu»: Liliana fala de Pedro e Fábio 'explode' de ciúmes

Rafael Bailão partilha novidade inesperada: «A nossa família aumentou…»

  • Secret Story
  • Hoje às 15:26
Rafael Bailão partilha novidade inesperada: «A nossa família aumentou…» - Big Brother

Uma nova presença veio mudar a rotina de Rafael e do namorado. O casal revelou nas redes sociais que a família acabou de crescer e a surpresa rapidamente conquistou os fãs. Um pequeno ser de quatro patas é agora o centro das atenções e símbolo de uma nova fase cheia de ternura.

Na tarde de sexta-feira, 24 de outubro, Rafael Bailão partilhou uma novidade emocionante com os seus seguidores nas redes sociais: a família acabou de crescer. O jovem revelou, através da sua página de Instagram, que ele e o namorado, Igor Crovinell, adotaram um cão, dando assim as boas-vindas a um novo amigo de quatro patas.

Na publicação, Rafael surge sorridente ao lado do companheiro, a segurar o pequeno cachorrinho nos braços. A felicidade é evidente na fotografia, que o casal acompanhou com a legenda: «A nossa família aumentou ❤️🥹 Bem-vindo Luca 🐶 Obrigado à equipa de resgate do @croaloures 💫»

A reação dos seguidores não se fez esperar. Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de carinho e felicitações pela adoção do novo membro da família. Entre os muitos elogios, destaca-se a mensagem deixada pelo próprio Centro de Recolha de Animais de Loures: «Muito obrigada por adotarem o Luca, sejam muito felizes! ♡»

O gesto de Rafael e do namorado foi amplamente aplaudido, não apenas pela ternura da fotografia, mas também pela atitude solidária de optar pela adoção.

