«Mais um capítulo concluído»: Rafael Bailão e o namorado dão passo importante na relação

Rafael Bailão celebra mais uma grande conquista na sua vida. O ex-concorrente do Dilema e o namorado, Igor Crovinell, decidiram ir morar juntos e já têm uma casa.

A novidade foi dada pelo próprio, através do Instagram, numa publicação em que se mostra ao lado da cara-metade, no novo lar e de chaves na mão.

«Estamos a viver juntos 🤍🏡 Custa sempre sair da casa dos pais. Foram muitos anos a morar com eles a duas portas da minha @avobailao 👵🏻 Encontrar casa não foi fácil. Fizemos questão de esperar pela casa certa para ficarmos perto e cuidarmos dela 🤍», começou por escrever Rafael Bailão, na legenda da publicação.

«Mais um capítulo concluído com sucesso. Querem tour pela nova casinha?», adiantou ainda.

Pode ver aqui a publicação do jovem: