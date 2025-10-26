Ao Minuto

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar - Big Brother

O ex-concorrente do “Dilema”, da TVI, Rafael Bailão, anunciou nas redes sociais a adoção de um cão chamado Luca. O casal mostrou-se radiante com o novo membro da família.

Rafael Bailão vive um momento especial e partilhou-o com os seguidores. O ex-concorrente do reality show “O Dilema”, da TVI, recorreu à sua página de Instagram para anunciar que ele e o namorado adotaram um cão — o adorável Luca.

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

Num vídeo e duas fotografias que transbordam felicidade, Rafael escreveu: “A nossa família aumentou ❤️🥹 Bem-vindo, Luca 🐶 Obrigado à equipa de resgate do @croaloures 💫.”

A publicação rapidamente encheu-se de comentários carinhosos de fãs e amigos, que celebraram a decisão do casal. Entre as mensagens deixadas, destacam-se: “Muito obrigada por adotarem o Luca, sejam muito felizes!”,, “Que sejam muito felizes 😍😍😍❤️❤️ Parabéns”“Preparem-se, vai roer muitas coisinhas 😁😁😁”, ou ainda “A melhor decisão, mas vai exigir muita paciência! No final do dia, tudo compensa 🤍🐶.”

Conhecido pelo seu carisma e energia dentro da casa do “Dilema”, Rafael Bailão tem vindo a conquistar cada vez mais seguidores pela sua autenticidade e boa disposição. Esta nova fase, marcada pela adoção de Luca, mostra um lado ainda mais ternurento do ex-concorrente — agora, orgulhoso “pai” de um novo membro de quatro patas.

Rafael Bailão transforma polémica em música

A nona edição de “Secret Story - Casa dos Segredos” continua a dar que falar. Depois do episódio polémico em que Vera Cláudia agrediu Dylan Fonte dentro da casa mais vigiada do país — o que resultou na expulsão imediata da concorrente —, as redes sociais fervilharam de reações. E agora, a história ganhou um novo capítulo… musical.

O cantor e influenciador Rafael Bailão, conhecido pela sua participação no reality show “Dilema”, decidiu transformar o momento em inspiração para uma paródia que rapidamente se tornou viral no Instagram e no TikTok.

Com muito humor e criatividade, Rafael Bailão pegou no conhecido tema de Victor Rodrigues, “Põe a Mão Na Cabecinha”, e criou uma nova versão dedicada ao incidente entre Vera e Dylan.

O jovem artista publicou o vídeo nas redes sociais com uma legenda que está a arrancar gargalhadas (e também algumas críticas): “Vou só deixar aqui esta paródia. Interpretem como quiserem e, por amor de Deus... não andem à batatada, porque não vale a pena. Até um dia, Vera Saramago.”

Veja, em baixo, o vídeo original. 

 

 

A referência a “Vera Saramago” é, aliás, uma das partes mais comentadas. O nome surgiu nas redes sociais como uma brincadeira entre os fãs do programa, depois de Vera Cláudia protagonizar vários momentos de reflexão dentro da casa — algo que muitos telespectadores compararam (com ironia) ao estilo literário de José Saramago.

Viral nas redes sociais

O vídeo de Rafael Bailão rapidamente ultrapassou milhares de visualizações e partilhas, tornando-se um dos conteúdos mais comentados da semana entre os seguidores do “Secret Story”.

Nos comentários, há quem elogie o sentido de humor do cantor e quem critique a paródia. Ainda assim, o impacto é inegável: o nome de Rafael Bailão voltou aos holofotes e o tema musical está a circular em reels, stories e memes por todo o país.

Temas: Rafael Bailão Ex-concorrente Reality Show TVI Dilema

