Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Lembra-se de Rafael Bailão? Entrou no Dilema, mas foi noutro programa da TVI que se deu a conhecer…

A nona edição de “Secret Story - Casa dos Segredos” continua a dar que falar. Depois do episódio polémico em que Vera Cláudia agrediu Dylan Fonte dentro da casa mais vigiada do país — o que resultou na expulsão imediata da concorrente —, as redes sociais fervilharam de reações. E agora, a história ganhou um novo capítulo… musical.

O cantor e influenciador Rafael Bailão, conhecido pela sua participação no reality show “Dilema”, decidiu transformar o momento em inspiração para uma paródia que rapidamente se tornou viral no Instagram e no TikTok.

Rafael Bailão transforma polémica em música

Com muito humor e criatividade, Rafael Bailão pegou no conhecido tema de Victor Rodrigues, “Põe a Mão Na Cabecinha”, e criou uma nova versão dedicada ao incidente entre Vera e Dylan.

O jovem artista publicou o vídeo nas redes sociais com uma legenda que está a arrancar gargalhadas (e também algumas críticas):

“Vou só deixar aqui esta paródia. Interpretem como quiserem e, por amor de Deus... não andem à batatada, porque não vale a pena. Até um dia, Vera Saramago.”

Veja, em baixo, o vídeo original.

A referência a “Vera Saramago” é, aliás, uma das partes mais comentadas. O nome surgiu nas redes sociais como uma brincadeira entre os fãs do programa, depois de Vera Cláudia protagonizar vários momentos de reflexão dentro da casa — algo que muitos telespectadores compararam (com ironia) ao estilo literário de José Saramago.

Viral nas redes sociais

O vídeo de Rafael Bailão rapidamente ultrapassou milhares de visualizações e partilhas, tornando-se um dos conteúdos mais comentados da semana entre os seguidores do “Secret Story”.

Nos comentários, há quem elogie o sentido de humor do cantor e quem critique a paródia. Ainda assim, o impacto é inegável: o nome de Rafael Bailão voltou aos holofotes e o tema musical está a circular em reels, stories e memes por todo o país.

O ex-concorrente foi convidado do "Dois às 10" no passado dia 7 de agosto e falou abertamente sobre a sua orientação sexual. Veja, em baixo, o momento da entrevista.

“Secret Story 9”: polémicas e audiências em alta

A agressão de Vera Cláudia a Dylan Fonte foi, até agora, o momento mais tenso da temporada. O episódio levou à expulsão disciplinar da concorrente por parte da TVI e à emissão de um comunicado oficial a condenar qualquer forma de violência no programa.

Mesmo com a polémica, o formato parece estar a beneficiar em termos de audiências e engagement digital, confirmando que a “Casa dos Segredos” continua a ser um dos reality shows mais imprevisíveis e comentados da televisão portuguesa.