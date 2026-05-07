Entrou com tudo, mas não convenceu. Esta é a posição de Liliana no ranking de popularidade

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Ranking de Popularidade

Liliana não passou despercebida dentro da casa… mas o ranking de popularidade conta outra história

Secret Story continua ao rubro e os fãs voltaram a mostrar os seus favoritos. No topo da tabela do ranking de popularidade, João Ricardo volta a destacar-se e mantém-se, mais uma vez, no primeiro lugar.

Logo atrás surge Leomarte, em segundo lugar, enquanto Pedro Jorge fecha o pódio na terceira posição.

Já Sara e Nufla completam o top 5, mostrando que continuam a ser nomes fortes cá fora.

Mais abaixo na tabela aparecem Luzia, Ana, Afonso e Bruno, seguidos de Daniela e Leandro.

Uma das maiores surpresas do ranking acaba por ser Liliana. Apesar de ter entrado na casa com uma atitude forte e determinada, a concorrente não conseguiu convencer totalmente o público e ficou apenas na 12.ª posição.

Na reta final da tabela aparecem ainda Marisa Susana e, novamente no último lugar, Ariana. A concorrente continua sem conseguir dar a volta à opinião do público e permanece no fundo do ranking de popularidade.

Ranking completo:


1.º João Ricardo
2.º Leomarte
3.º Pedro Jorge
4.º Sara
5.º Nufla
6.º Luzia
7.º Ana
8.º Afonso
9.º Bruno
10.º Daniela
11.º Leandro
12.º Liliana
13.º Marisa Susana
14.º Ariana

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