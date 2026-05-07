Entrou com tudo, mas não convenceu. Esta é a posição de Liliana no ranking de popularidade

Secret Story continua ao rubro e os fãs voltaram a mostrar os seus favoritos. No topo da tabela do ranking de popularidade, João Ricardo volta a destacar-se e mantém-se, mais uma vez, no primeiro lugar.

Logo atrás surge Leomarte, em segundo lugar, enquanto Pedro Jorge fecha o pódio na terceira posição.

Já Sara e Nufla completam o top 5, mostrando que continuam a ser nomes fortes cá fora.

Mais abaixo na tabela aparecem Luzia, Ana, Afonso e Bruno, seguidos de Daniela e Leandro.

Uma das maiores surpresas do ranking acaba por ser Liliana. Apesar de ter entrado na casa com uma atitude forte e determinada, a concorrente não conseguiu convencer totalmente o público e ficou apenas na 12.ª posição.

Na reta final da tabela aparecem ainda Marisa Susana e, novamente no último lugar, Ariana. A concorrente continua sem conseguir dar a volta à opinião do público e permanece no fundo do ranking de popularidade.

Ranking completo:



1.º João Ricardo

2.º Leomarte

3.º Pedro Jorge

4.º Sara

5.º Nufla

6.º Luzia

7.º Ana

8.º Afonso

9.º Bruno

10.º Daniela

11.º Leandro

12.º Liliana

13.º Marisa Susana

14.º Ariana