Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

O Ranking de Popularidade volta a sofrer mudanças. Se na semana passada Bruno ocupada o fim da tabela, esta semana o concorrente foi 'destronado' do último lugar por um dos seus aliados.

Mas vamos por partes: Pedro mantém, pela quarta semana consecutiva, o primeiro lugar, com 94% de votos positivos e apenas 6% de votos pela negativa. Segue-se Leandro e Marisa fecha o pódio.

No fim da tabela, está Dylan, com 91% de votos negativos contra apenas 9% de votos positivos. Quem também desceu neste ranking foi Inês, que ocupa agora o 9º lugar, tendo sido ultrapassada por Bruna.