Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

Na segunda semana do Secret Story 10, há um concorrente em grande destaque e que está a conquistar as preferências do público. No Ranking de Popularidade do reality show da TVI, João ocupa a primeira posição, depois de uma semana em que foi protagonista de alguns momentos tensos com Catarina.
O concorrente, de 29 anos, está em primeiro lugar com uma percentagem de 87% de aprovação, contra apenas 13% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar está Eva e em terceiro Pedro.
Já no final do ranking está Luzia na penúltima posição e Hugo, que também tem sido um dos grandes protagonistas da edição, ocupa o último lugar, com 70% de votos negativos e 30% de votos pela positiva.
Veja todas as posições em baixo:
1º João
2º Eva
3º Pedro
4º Diogo
5º Liliana
6º Hélder
7º Jéssica
8º Catarina
9º Sara
10º Ariana
11º Ricardo João
12º Ana
13º Tiago
14º Norberto
15º Diana Dora
16º Luzia
17º Hugo