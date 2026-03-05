Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Na segunda semana do Secret Story 10, há um concorrente em grande destaque e que está a conquistar as preferências do público. No Ranking de Popularidade do reality show da TVI, João ocupa a primeira posição, depois de uma semana em que foi protagonista de alguns momentos tensos com Catarina.

O concorrente, de 29 anos, está em primeiro lugar com uma percentagem de 87% de aprovação, contra apenas 13% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar está Eva e em terceiro Pedro.

Já no final do ranking está Luzia na penúltima posição e Hugo, que também tem sido um dos grandes protagonistas da edição, ocupa o último lugar, com 70% de votos negativos e 30% de votos pela positiva.

Veja todas as posições em baixo:

1º João

2º Eva

3º Pedro

4º Diogo

5º Liliana

6º Hélder

7º Jéssica

8º Catarina

9º Sara

10º Ariana

11º Ricardo João

12º Ana

13º Tiago

14º Norberto

15º Diana Dora

16º Luzia

17º Hugo