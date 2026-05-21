Reviravolta no ranking do Secret Story: Há um novo concorrente favorito do público. E é novidade

O novo ranking de popularidade do Secret Story – Desafio Final já foi revelado e trouxe mudanças importantes entre os concorrentes. O primeiro lugar não é aquele que se esperava.

A tabela de popularidade desta semana do Secret Story - Desafio Final voltou a provocar fortes reações entre os fãs do reality show da TVI.

Depois de liderar durante várias semanas, João Ricardo perdeu o primeiro lugar do ranking e caiu agora para a terceira posição.

A grande vencedora da semana foi Sara, que subiu diretamente ao topo da tabela e é agora a concorrente mais popular entre os seguidores do programa.

Logo atrás surge Pedro Jorge, que mantém a segunda posição e continua a afirmar-se como um dos grandes favoritos desta edição.

Já fora do pódio, Flávia segura o quarto lugar, enquanto Afonso protagoniza uma subida importante e aparece agora na quinta posição.

Outra das mexidas da semana envolve Bruno Simão, que conseguiu subir vários lugares e ocupa atualmente o sexto posto.

Mais abaixo na tabela surgem Ana, Luzia e Catarina.

Na reta final do ranking continuam os nomes menos populares desta fase do jogo. Leandro ocupa o décimo lugar, seguido de Marisa Susana.

Já Liliana continua a afundar-se junto do público e mantém-se na última posição da tabela, voltando a ser a concorrente menos popular do programa.

Veja o ranking completo desta semana:

1º Sara

2º Pedro Jorge

3º João Ricardo

4º Flávia

5º Afonso

6º Bruno Simão

7º Ana

8º Luzia

9º Catarina

10º Leandro

11º Marisa Susana

12º Liliana