Reviravolta no ranking do Secret Story: Há um novo concorrente favorito do público. E é novidade

O novo ranking de popularidade do Secret Story – Desafio Final já foi revelado e trouxe mudanças importantes entre os concorrentes. O primeiro lugar não é aquele que se esperava.
A tabela de popularidade desta semana do Secret Story - Desafio Final voltou a provocar fortes reações entre os fãs do reality show da TVI.
Depois de liderar durante várias semanas, João Ricardo perdeu o primeiro lugar do ranking e caiu agora para a terceira posição.
A grande vencedora da semana foi Sara, que subiu diretamente ao topo da tabela e é agora a concorrente mais popular entre os seguidores do programa.
Logo atrás surge Pedro Jorge, que mantém a segunda posição e continua a afirmar-se como um dos grandes favoritos desta edição.
Já fora do pódio, Flávia segura o quarto lugar, enquanto Afonso protagoniza uma subida importante e aparece agora na quinta posição.
Outra das mexidas da semana envolve Bruno Simão, que conseguiu subir vários lugares e ocupa atualmente o sexto posto.
Mais abaixo na tabela surgem Ana, Luzia e Catarina.
Na reta final do ranking continuam os nomes menos populares desta fase do jogo. Leandro ocupa o décimo lugar, seguido de Marisa Susana.
Já Liliana continua a afundar-se junto do público e mantém-se na última posição da tabela, voltando a ser a concorrente menos popular do programa.
Veja o ranking completo desta semana:
1º Sara
2º Pedro Jorge
3º João Ricardo
4º Flávia
5º Afonso
6º Bruno Simão
7º Ana
8º Luzia
9º Catarina
10º Leandro
11º Marisa Susana
12º Liliana