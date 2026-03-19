Do Top 3 para o Penúltimo Lugar: Este concorrente está em 'queda livre' no Ranking de Popularidade

A história entre Diogo, Eva e Ariana fez com que o Ranking de Popularidade do Secret Story 10 sofresse bruscas alterações esta semana. O concorrente, que na semana passada ocupava o terceiro lugar do pódio de favoritos, teve uma queda abrupta para último lugar. E Ariana também está em 'queda livre'
Esta semana, João continua a ocupar o lugar do favorito do público, com 89% de votos positivos e apenas 11% de votos pela negativa. Eva ocupa o segundo lugar e Luzia o terceiro.
No fim da tabela, Hugo continua a ser o menos popular, com 87% de taxa de reprovação do público e 13% de votos positivos. Ariana e Diogo ocupam o antepenúltimo e penúltimo lugar, respetivamente.
Pode ver aqui o ranking completo: