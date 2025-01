Iury Mellany no topo da popularidade e David Maurício em último lugar: Eis o ranking dos concorrentes do Secret Story - Desafio Final

O jogo no Secret Story - Desafio Final está cada vez mais intenso! Nas redes sociais também se vive o programa com toda a emoção e isso reflete-se no ranking de popularidade dos concorrentes, esta semana.

Foi na página oficial de Instagram do reality show da TVI que os fãs tiveram oportunidade de votar nos seus favoritos e as percentagens não mentem: Iury Mellany brilha no topo da popularidade, com 77% de gostos!

Logo a seguir à ex-concorrente do Big Brother 2020, temos Joana Diniz, que ocupa o segundo lugar, e Afonso Leitão, a fechar o top 3 desta semana.

Sem motivos para tanta celebração está David Maurício, que ficou em último lugar no ranking, com 86% de desaprovação por parte dos internautas.

Daniela Santos e Inês Morais estão mesmo antes do ex-concorrente do Big Brother 2024. O descontentamento dos seguidores do Desafio Final mandou as nossas duas jogadoras para o fim da tabela.

Veja aqui o ranking de popularidade completo:

Dinâmica gera caos: Inês Morais passa-se com Daniela Santos e depois com Iury Mellany. Veja todas as imagens aqui!

Recorde que o ambiente no Desafio Final aqueceu durante a cadeira quente após uma gala repleta de emoções intensas. Daniela Santos foi o centro das atenções ao criticar colegas e defender Ossman, numa intervenção que gerou tensão entre os concorrentes.

Daniela Santos começou por abordar o comportamento de alguns participantes, acusando-os de minimizar o jogo de Ossman: «Não acho que o façam com intenção de o atacar, mas acabam por reduzir o jogo de alguém, porque estão sempre a dizer que ele não está aqui a fazer grande coisa, que é tranquilo, boa pessoa. Não é só isso que ele está aqui a fazer», atirou Daniela Santos.

Daniela apontou especificamente para um grupo de concorrentes que, segundo ela, age em «grupo à parte»: «Não fiz uma lista, mas são vários de vocês. Do vosso grupo, que é o grupo que não existe: Inês, Gabriel, Afonso, David, João Ricardo», disse, de forma irónica.

Acusações Diretas e tensão crescente

Num momento de tensão, Daniela Santos não poupou João Ricardo: «Eu até fiquei desiludida com o João Ricardo porque apercebi-me que ele é fã da Inês, é ele que bajula a Inês.»

O momento tornou-se mais intenso quando a concorrente foi interrompida por risos de Inês Morais e João Ricardo, algo que Daniela considerou desrespeitoso «Vocês são tão mal-educados. Quando eu falo, riem-se uns com os outros, deve ser para me tentarem desestabilizar. Agem em grupo, eu falo e vocês riem-se em conjunto».