Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Nova semana, novo ranking de Popularidade no Secret Story - Casa dos Segredos 9. Esta semana, o primeiro e último lugar mantêm-se iguais à semana anterior, mas as percentagens são mais esmagadoras.

O primeiro lugar continua a ser ocupado por Pedro, que conta com 95% de votos positivos e com apenas 5% de votos negativos. Segue-se Leandro e Marisa fecha o pódio.

Esta semana, Fábio e Liliana subiram ligeiramente no ranking, ocupando agora a 4ª e 5ª posição, respetivamente. Segue-se Ana, em sexto lugar, e os Reis da Treta ocupam o fim da tabela: Bruna em 7.º, Inês em 8.º e Dylan ocupa a última posição, com uma esmagadora percentagem de 94% de votos pela negativa.