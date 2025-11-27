Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Ao Minuto

17:42
Pedro isola-se no quarto e desabafa para as câmeras após dinâmica tensa - Big Brother
02:11

Pedro isola-se no quarto e desabafa para as câmeras após dinâmica tensa

17:41
Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar» - Big Brother
06:51

Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar»

17:27
«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês - Big Brother
02:46

«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês

17:22
«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro - Big Brother
09:52

«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro

17:02
Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas - Big Brother
07:56

Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas

16:53
Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral - Big Brother
09:01

Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral

16:31
Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir» - Big Brother
10:23

Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir»

16:07
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados - Big Brother

Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

16:06
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente - Big Brother
03:04

Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente

16:01
«Não havia razão para este papelzinho de vítima»: Ana ‘desmascara’ Leandro - Big Brother
09:54

«Não havia razão para este papelzinho de vítima»: Ana ‘desmascara’ Leandro

15:45
«Tem vergonha nessa cara. Sabes o que é coragem?»: Leandro lança farpas afiadas a Liliana - Big Brother
06:58

«Tem vergonha nessa cara. Sabes o que é coragem?»: Leandro lança farpas afiadas a Liliana

15:43
«Tu de original não tens nada»: Fábio pega-se com Leandro - Big Brother
08:30

«Tu de original não tens nada»: Fábio pega-se com Leandro

15:19
Leandro vai contra Fábio e Liliana: «Quando eu me passar…» - Big Brother
04:17

Leandro vai contra Fábio e Liliana: «Quando eu me passar…»

15:15
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador' - Big Brother

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

14:47
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro - Big Brother
02:07

O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro

14:41
‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa - Big Brother
01:54

‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa

14:40
Inês dá workshop de massagens e as duplas dão logo que falar. Sobretudo a de Pedro… - Big Brother
04:20

Inês dá workshop de massagens e as duplas dão logo que falar. Sobretudo a de Pedro…

14:36
Discussão sem fim e ânimos exaltados: Decisão de Liliana continua a ser tema e Ana não perdoa - Big Brother
10:33

Discussão sem fim e ânimos exaltados: Decisão de Liliana continua a ser tema e Ana não perdoa

14:32
Liliana acabou a relação num «ato de coragem»? Concorrentes discordam e o caos instala-se - Big Brother
09:11

Liliana acabou a relação num «ato de coragem»? Concorrentes discordam e o caos instala-se

14:19
Leandro em picardia com os colegas: «Eu dou o exemplo (…) imitação barata» - Big Brother
03:40

Leandro em picardia com os colegas: «Eu dou o exemplo (…) imitação barata»

14:17
Liliana: «O Pedro ficava melhor calado (…) se acha que vai ganhar por se meter no meio de um casal…» - Big Brother
02:03

Liliana: «O Pedro ficava melhor calado (…) se acha que vai ganhar por se meter no meio de um casal…»

14:14
Fábio para Liliana: «Tem valores e princípios para tentar destruir uma relação que estás a construir?» - Big Brother
04:09

Fábio para Liliana: «Tem valores e princípios para tentar destruir uma relação que estás a construir?»

14:12
Fábio e Liliana têm nova teoria: «Faz todo o sentido serem meios-irmãos» - Big Brother
06:56

Fábio e Liliana têm nova teoria: «Faz todo o sentido serem meios-irmãos»

14:06
Pedro sem arrependimentos: «Acabava por me ofuscar, tive que arregaçar as mangas e pôr-me ao trabalho» - Big Brother
03:58

Pedro sem arrependimentos: «Acabava por me ofuscar, tive que arregaçar as mangas e pôr-me ao trabalho»

14:04
Marisa sobre Dylan: «Arrependo-me de ter julgado o namoro dele com a Inês» - Big Brother
03:38

Marisa sobre Dylan: «Arrependo-me de ter julgado o namoro dele com a Inês»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

  • Secret Story
  • Há 2h e 46min
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador' - Big Brother

Fique a conhecer o Ranking de Popularidade do Secret Story 9 desta semana.

Nova semana, novo ranking de Popularidade no Secret Story - Casa dos Segredos 9. Esta semana, o primeiro e último lugar mantêm-se iguais à semana anterior, mas as percentagens são mais esmagadoras.

O primeiro lugar continua a ser ocupado por Pedro, que conta com 95% de votos positivos e com apenas 5% de votos negativos. Segue-se Leandro e Marisa fecha o pódio. 

Esta semana, Fábio e Liliana subiram ligeiramente no ranking, ocupando agora a 4ª e 5ª posição, respetivamente. Segue-se Ana, em sexto lugar, e os Reis da Treta ocupam o fim da tabela: Bruna em 7.º, Inês em 8.º e Dylan ocupa a última posição, com uma esmagadora percentagem de 94% de votos pela negativa. 

Pode ver aqui o Ranking de Popularidade desta semana:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Relacionados

«Confiante no dinheiro dos pais»: Bruno de Carvalho lança farpa pesada a Dylan

Tia de Dylan arrasa Cláudia Nayara e esta expõe a conversa: «Ninguém gosta de ti»

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Família 'millionária' de Dylan revolta-se e expõe críticas ao negócio: «Manchar uma reputação de anos»

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque
Temas: Ranking de Popularidade Secret Story Pedro Dylan

Viral

Catarina Miranda expõe detalhes da vida com Afonso Leitão e lança indireta: «Muita gente gostaria de ter...»

Catarina Miranda expõe detalhes da vida com Afonso Leitão e lança indireta: «Muita gente gostaria de ter...»

Há 2h e 15min
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro

O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro

Há 3h e 14min
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Hoje às 09:48
Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve

Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve

Hoje às 08:06
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Ontem às 22:47
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado

Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado

Ontem às 22:46
Mais Viral

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

30 set, 17:46
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Há 1h e 54min
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

25 nov, 09:44
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Há 2h e 46min
Ver Mais

Notícias

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Há 24 min
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Há 1h e 2min
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Há 1h e 2min
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Há 1h e 25min
Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Há 1h e 41min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Há 24 min
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Há 1h e 2min
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Há 1h e 2min
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Há 1h e 25min
Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Há 1h e 41min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Ontem às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
Ver Mais Outros Sites