Na véspera da Grande Final, este é o Ranking de Popularidade do Secret Story 10

A grande final do Secret Story 10 é já amanhã e está conhecido o último Ranking de Popularidade desta edição. Os fãs do reality show da TVI puderam decidir, através de uma sondagem do Instagram, quais são os finalistas preferidos e nós contamos-lhe tudo.

Eva continua a manter o primeiro lugar, com 89% de votos positivos e 11% de votos pela negativa. Segue-se Tiago em segundo lugar e Jéssica fecha o pódio.

Liliana ocupa a quarta posição do ranking, Sara o quinto e, por último, está Ana, com 82% de votos pela negativa e 18% de votos positivos.