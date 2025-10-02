Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Marisa lidera o ranking de popularidade

A página oficial do "Secret Story" no Instagram divulgou o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, resultado de uma sondagem feita através dos stories.

De acordo com os fãs, Marisa ocupa o 1.º lugar, seguida por Pedro e Bruna, que completam o pódio. O top 5 fica fechado com Leandro e Dylan.

📊 Ranking completo de popularidade do "Secret Story":

Marisa Pedro Bruna Leandro Dylan Marisa Susana Rui Mariana Inês Bruno Raquel Joana Ana Cristina Ana Vera Lídia Sandro Fábio Liliana

A publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas entre os seguidores do reality show. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à lista: “O top 5 está óptimo 👏 rumo à final!”, “Vamos Gang dos Frescos ❤️🍌🍍”, “O melhor top 5 que já vi 👀👌🏼”, “Vamos Mariza 😍😍 não te rebaixes por nada até ao final ❤️ mereces vencer ❤️” ou “A melhor está no topo 🙌🔥👏”.

Este ranking demonstra não só o envolvimento do público, como também a forte ligação emocional dos fãs às histórias e percursos dos concorrentes dentro da casa.