Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Dylan lidera o ranking de popularidade

A página oficial do Secret Story, da TVI, partilhou o primeiro ranking de popularidade desta edição e os resultados já estão a dar que falar.

De acordo com a votação feita através dos stories, o grande destaque vai para Dylan, que conquistou o primeiro lugar. No extremo oposto da tabela, Carina surge em último lugar.

Como ficou a classificação dos concorrentes

Eis a lista completa da popularidade dos participantes:

Dylan Rui Mariana Liliana Inês Bruno Ana Vera Marisa Ana Cristina Raquel Sandro Fábio Joana Bruno Miguel Leandro Bruna Pedro Marisa Susana Lídia Carina

Reações dos fãs ao ranking

A publicação rapidamente gerou centenas de comentários de fãs, com muitos a manifestarem surpresa com algumas posições.

Entre as reações, destacam-se mensagens como: “O melhor no 1.º 🔥” ou “Liliana em 4.º? Okkk, isto é preocupante 🗣️”

As opiniões dividiram-se, mostrando que os concorrentes já conquistaram apoiantes fervorosos… e também críticos atentos.

Expectativas para as próximas semanas

Este foi apenas o primeiro ranking oficial de popularidade desta edição do Secret Story, mas tudo indica que as próximas votações poderão trazer mudanças inesperadas. A cada semana, a forma como os concorrentes se posicionam no jogo — e no coração do público — poderá alterar estas posições.