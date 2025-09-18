Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Ao Minuto

22:05
«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente - Big Brother
07:10

«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente

21:56
Troca de farpas explosiva. Lídia não perdoa Marisa Susana: «Tem conversas de rotunda» - Big Brother
03:14

Troca de farpas explosiva. Lídia não perdoa Marisa Susana: «Tem conversas de rotunda»

21:51
«Pensei em duas pessoas»: Vera confessa quem lhe fez falta no tempo que esteve fora - Big Brother
01:39

«Pensei em duas pessoas»: Vera confessa quem lhe fez falta no tempo que esteve fora

21:34
Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa - Big Brother
07:29

Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa

21:13
Depois de ter acesso a pistas, Dylan levanta suposições sobre segredos - Big Brother
02:48

Depois de ter acesso a pistas, Dylan levanta suposições sobre segredos

21:05
Pistas entram na casa! Dylan recebe privilégio e deixa colegas em êxtase - Big Brother
03:48

Pistas entram na casa! Dylan recebe privilégio e deixa colegas em êxtase

21:02
Pazes feitas? Lídia e Marisa Susana em conversa franca: «Disseste que era perigosa» - Big Brother
09:40

Pazes feitas? Lídia e Marisa Susana em conversa franca: «Disseste que era perigosa»

20:57
Carícias e muita cumplicidade: Vera volta à casa... e aos 'braços' de Dylan - Big Brother
01:57

Carícias e muita cumplicidade: Vera volta à casa... e aos 'braços' de Dylan

19:51
Melhores amigas por um fio? Ana Cristina e Raquel entram em confronto: «Estás contra mim» - Big Brother
04:02

Melhores amigas por um fio? Ana Cristina e Raquel entram em confronto: «Estás contra mim»

19:44
Liliana desespera com Marisa Susana: «Ela está a perseguir-me» - Big Brother
03:05

Liliana desespera com Marisa Susana: «Ela está a perseguir-me»

19:38
Missão torna-se realidade? Pedro faz confissão a Ana: «Acho que estou a ficar apaixonado» - Big Brother
02:23

Missão torna-se realidade? Pedro faz confissão a Ana: «Acho que estou a ficar apaixonado»

19:34
Ana põe teoria em cima da mesa e acusa Lídia e Bruno Miguel de 'estratégia': «Ele não quer sair» - Big Brother
03:07

Ana põe teoria em cima da mesa e acusa Lídia e Bruno Miguel de 'estratégia': «Ele não quer sair»

19:31
Botão dos segredos agita a casa: Será que Mariana foi descoberta? - Big Brother
04:05

Botão dos segredos agita a casa: Será que Mariana foi descoberta?

19:26
Marcia Soares critica Liliana e as «mãos na coxa»: «Ela deixa que ele lhe toque» - Big Brother
03:53

Marcia Soares critica Liliana e as «mãos na coxa»: «Ela deixa que ele lhe toque»

19:26
Fábio Daniel critica Liliana: «Lágrimas de quem sabe que já não volta atrás» - Big Brother
03:53

Fábio Daniel critica Liliana: «Lágrimas de quem sabe que já não volta atrás»

19:22
Liliana não impõe limites com Fábio? Concorrente é duramente criticada e acaba em lágrimas - Big Brother
03:44

Liliana não impõe limites com Fábio? Concorrente é duramente criticada e acaba em lágrimas

19:19
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado» - Big Brother
04:20

Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»

19:15
Surpresa! Vera regressa à casa e os concorrentes ficam em êxtase: Veja todas as reações - Big Brother
01:35

Surpresa! Vera regressa à casa e os concorrentes ficam em êxtase: Veja todas as reações

19:12
No centro do furacão! Marisa Susana acusada de «falta de dignidade», e há gritos e provocações - Big Brother
03:20

No centro do furacão! Marisa Susana acusada de «falta de dignidade», e há gritos e provocações

18:52
Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente» - Big Brother
02:14

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

18:50
Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida» - Big Brother
01:13

Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida»

18:47
Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas - Big Brother
04:28

Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas

18:40
Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito - Big Brother
04:43

Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito

18:31
Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste» - Big Brother
02:47

Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste»

18:26
Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega - Big Brother
01:40

Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito - Big Brother

O Secret Story divulgou o primeiro ranking de popularidade dos concorrentes desta edição. Dylan lidera a lista, enquanto Carina ocupa o último lugar.

Dylan lidera o ranking de popularidade

A página oficial do Secret Story, da TVI, partilhou o primeiro ranking de popularidade desta edição e os resultados já estão a dar que falar.

De acordo com a votação feita através dos stories, o grande destaque vai para Dylan, que conquistou o primeiro lugar. No extremo oposto da tabela, Carina surge em último lugar.

Como ficou a classificação dos concorrentes

Eis a lista completa da popularidade dos participantes:

  1. Dylan

  2. Rui

  3. Mariana

  4. Liliana

  5. Inês

  6. Bruno

  7. Ana

  8. Vera

  9. Marisa

  10. Ana Cristina

  11. Raquel

  12. Sandro

  13. Fábio

  14. Joana

  15. Bruno Miguel

  16. Leandro

  17. Bruna

  18. Pedro

  19. Marisa Susana

  20. Lídia

  21. Carina

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

Reações dos fãs ao ranking

A publicação rapidamente gerou centenas de comentários de fãs, com muitos a manifestarem surpresa com algumas posições.

Entre as reações, destacam-se mensagens como: “O melhor no 1.º 🔥” ou “Liliana em 4.º? Okkk, isto é preocupante 🗣️”

As opiniões dividiram-se, mostrando que os concorrentes já conquistaram apoiantes fervorosos… e também críticos atentos.

Expectativas para as próximas semanas

Este foi apenas o primeiro ranking oficial de popularidade desta edição do Secret Story, mas tudo indica que as próximas votações poderão trazer mudanças inesperadas. A cada semana, a forma como os concorrentes se posicionam no jogo — e no coração do público — poderá alterar estas posições.

Em cima, espreite a galeria de fotografias dos concorrentes, que preparámos para si.

Relacionados

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»
Temas: Ranking de Popularidade Secret Story Dylan

Mais Vistos

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Hoje às 13:04
Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

9 abr, 12:20
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Hoje às 16:47
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
02:08

Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

Hoje às 15:06
Ver Mais

Notícias

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Há 2h e 42min
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Há 3h e 36min
Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Hoje às 17:54
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Hoje às 16:47
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Hoje às 16:31
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Há 2h e 42min
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Há 3h e 36min
Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Hoje às 17:54
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Hoje às 15:47
Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Hoje às 13:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cláudio Ramos fala sobre possível regresso à condução de reality shows

Cláudio Ramos fala sobre possível regresso à condução de reality shows

Há 1h e 5min
Polémica! Após declarações de Afonso Leitão, Daniela Santos lança farpa: "Fruta podre cai sozinha"

Polémica! Após declarações de Afonso Leitão, Daniela Santos lança farpa: "Fruta podre cai sozinha"

Há 1h e 12min
Jandira Dias acorda irreconhecível e vai a hospital: "Espero que tudo corra bem"

Jandira Dias acorda irreconhecível e vai a hospital: "Espero que tudo corra bem"

Há 3h e 54min
Lisa Schincariol envolveu-se com Maycon Douglas? Jovem quebra o silêncio sobre polémica!

Lisa Schincariol envolveu-se com Maycon Douglas? Jovem quebra o silêncio sobre polémica!

Hoje às 17:15
Jéssica Vieira faz anúncio: "Já estou a pôr a mão na massa"

Jéssica Vieira faz anúncio: "Já estou a pôr a mão na massa"

Hoje às 17:04
Ver Mais Outros Sites