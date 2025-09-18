Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Dylan lidera o ranking de popularidade
A página oficial do Secret Story, da TVI, partilhou o primeiro ranking de popularidade desta edição e os resultados já estão a dar que falar.
De acordo com a votação feita através dos stories, o grande destaque vai para Dylan, que conquistou o primeiro lugar. No extremo oposto da tabela, Carina surge em último lugar.
Como ficou a classificação dos concorrentes
Eis a lista completa da popularidade dos participantes:
-
Dylan
-
Rui
-
Mariana
-
Liliana
-
Inês
-
Bruno
-
Ana
-
Vera
-
Marisa
-
Ana Cristina
-
Raquel
-
Sandro
-
Fábio
-
Joana
-
Bruno Miguel
-
Leandro
-
Bruna
-
Pedro
-
Marisa Susana
-
Lídia
-
Carina
Reações dos fãs ao ranking
A publicação rapidamente gerou centenas de comentários de fãs, com muitos a manifestarem surpresa com algumas posições.
Entre as reações, destacam-se mensagens como: “O melhor no 1.º 🔥” ou “Liliana em 4.º? Okkk, isto é preocupante 🗣️”
As opiniões dividiram-se, mostrando que os concorrentes já conquistaram apoiantes fervorosos… e também críticos atentos.
Expectativas para as próximas semanas
Este foi apenas o primeiro ranking oficial de popularidade desta edição do Secret Story, mas tudo indica que as próximas votações poderão trazer mudanças inesperadas. A cada semana, a forma como os concorrentes se posicionam no jogo — e no coração do público — poderá alterar estas posições.
Em cima, espreite a galeria de fotografias dos concorrentes, que preparámos para si.