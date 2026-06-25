A um dia da grande Final, novo ranking do «Desafio Final» traz uma surpresa inesperada

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A um dia da final, há uma reviravolta inesperada no ranking do «Desafio Final».

O Instagram oficial do Secret Story – Desafio Final revelou esta sexta-feira, a apenas um dia da grande final, um novo ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das tradicionais votações nas stories.

Depois de, na semana passada, ter ocupado apenas o terceiro lugar da classificação, Pedro Jorge protagonizou uma subida surpreendente e assume agora a liderança das preferências do público, conquistando o primeiro lugar.

João Ricardo mantém-se firme entre os favoritos dos fãs e conserva a segunda posição, enquanto Leandro é a grande surpresa desta atualização. Ficou em terceiro.

Já Marisa Susana consegue igualmente melhorar a sua prestação e fecha o ranking desta semana na quarta posição.

Recorde-se de que, no ranking divulgado na semana passada, Sara liderava a tabela, seguida de João Ricardo e Pedro Jorge. 

Ranking de popularidade a um dia da final:

1.º Pedro Jorge
2.º João Ricardo
3.º Leandro
4.º Marisa Susana

Com a grande final cada vez mais próxima, resta saber se este ranking será um reflexo fiel da votação oficial ou se os telespectadores ainda reservarão uma última surpresa na escolha do vencedor do Secret Story – Desafio Final.

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