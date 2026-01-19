Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

A trágica notícia da morte de Maycon Douglas trouxe consigo uma série de apontamentos da vida sua vida pessoal que, até então eram desconhecidos. Maycon Douglas tinha uma relação com Raquel Coelho. No Instagram, a jovem fez uma partilha que não deixou ninguém indiferente. Consistia num reels, da influenciadora Indiana Joanes, com uma metáfora em tom de fábula, que tem como objetivo fazer refletir sobre o tempo que perdemos com "burros".

«Numa floresta, um burro e um tigre começaram a discutir. O burro dizia que a relva era azul e o tigre dizia que era verde. Eles discutiram e discutiram, até que o tigre disse: 'Vamos levar isto ao rei leão, que ele resolve'. (...) O leão, muito calmamente, respondeu: A relva é azul e tu, tigre, vais ficar aqui uma semana de castigo.», começou por contar. «O burro lá se foi embora todo contente, a rir e a gozar. O tigre, ainda meio confuso, perguntou ao leão: Leão, porque é que me puseste de castigo e porque é que disseste que a relva era azul, se sabes que a relva é verde?. O leão respondeu: Tigre, o castigo não foi por estares errado, foi por teres perdido tempo com um burro.», contou a influenciadora.

«Lição: nem toda a verdade precisa de ser defendida. Há pessoas que não querem aprender, querem apenas ganhar. Discutir com elas não te faz sábio, faz-te apenas prisioneiro do absurdo», frisou Indiana Joanes. Esta lição de vida partilhada por Raquel Coelho vem muito a calhar, visto que a jovem tem sido alvo de muitas suposições desde que se tornou pública toda a história que envolveu a morte precoce de Maycon Douglas.

Veja a publicação.