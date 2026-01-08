“Namorada” de Maycon criticada após declaração de amor com fotos íntimas: «Fizeste-me voltar a acreditar»

Era uma jovem de 25 anos aparentemente anónima e com uma vida corriqueira, mas rapidamente se tornou mediática e não pelos melhores motivos. Falamos de Raquel Coelho, que após a confirmação da trágica morte de Maycon Douglas, se assumiu como namorada dele.

Na sua página de Instagram, a jovem partilhou uma declaração de amor intensa ao ex-concorrente do Secret Story 8, acompanhada por fotografias íntimas do casal. As imagens, onde surgem abraçados e em momentos de cumplicidade, foram publicadas poucas horas depois de o jovem ter sido encontrado morto na Nazaré.

Na mensagem emotiva, Raquel descreve a saudade como um sentimento avassalador e assume a dor profunda pela perda. “Dava tudo para te poder ter de volta, tudo”, escreveu, recordando risos, abraços e a forma inesperada como Maycon entrou na sua vida. A jovem sublinha ainda que o DJ a fez voltar a acreditar no amor e na reciprocidade, terminando com um “Amo-te” que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Apesar do apoio de muitos seguidores, a publicação foi também alvo de críticas. Muitos consideraram excessiva a exposição do luto e questionaram a partilha de fotografias íntimas num momento tão sensível, acusando Raquel de procurar visibilidade mediática. As reações dividiram opiniões, alimentando um debate intenso sobre os limites entre dor pessoal, homenagem pública e exposição nas redes sociais.

Entre mensagens de solidariedade e comentários negativos, Raquel Coelho mantém a sua declaração como um testemunho de amor e perda, mostrando como o luto vivido em público continua a gerar emoções fortes — tanto de empatia como de contestação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Raquel Coelho.