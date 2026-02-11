Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Ao Minuto

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante - Big Brother

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, decidiu "fugir" de Portugal para tentar esquecer todo o pesadelo que tem vivido com a morte do companheiro.

Um mês depois do funeral de Maycon Douglas, Raquel Coelho decidiu refugiar-se numas férias paradisíacas, num destino especial. A namorada do ex-concorrente do Secret Story 8 "fugiu" de Portugal e viajou até ao Brasil, a terra natal do jovem, que foi encontrado morto em janeiro depois de ter estado desaparecido durante uma semana.

No Instagram, Raquel Coelho partilhou vários registos naquele local, onde se encontra na companhia das amigas.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias todas

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Naquela que diz ser a última entrevista sobre a morte de Maycon Douglas, a namorada do ex-concorrente do Secret Story foi questionada sobre a postura de Renata Reis, ex-namorada do jovem, durante o desaparecimento e o funeral.

Raquel Coelho não fugiu à pergunta. «Não devemos julgar ninguém pela forma como se faz o luto. Compreendo e aceito que eles foram parte da vida um do outro, há algum tempo, compreendo como é lógico que ela esteja a sofrer, é uma pessoa de quem ela gostou, e ele gostou dela, é óbvio que ela está a sofrer, agora a maneira como cada um expõe e partilha o sofrimento já vai na consciência de cada um e eu não sou ninguém para julgar. Eu não sou ninguém para julgar», declarou.

«As pessoas têm formas diferentes de agir, lá porque eu não partilho nas redes sociais tudo o que estou a fazer, não significa que não tenha estado a acompanhar de perto e a ajudar em tudo o que podia desde o início», acrescentou.   

Raquel Coelho mostrou estar ciente de como funcionam alguns grupos de fãs e declarou estar tranquila com Renata Reis. «Não a culpo por nada, aquilo que eu compreendo é que de facto há uma quantidade enorme de pessoas que seguem um reality show, que ficam vidradas nisso, e numa história de reality show que já não existe na vida real há muito tempo. Essas pessoas têm dificuldade em dissociar o reality show para acreditar na narrativa verdadeira. Mas eu também não estou aqui para tentar destruir narrativas, eu sei a verdade, o Maycon sabe a verdade, as pessoas próximas também e é isso que interessa».

Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, deu uma última entrevista, na tentativa de terminar de vez com o assunto. A jovem pretende, desta forma, tentar dar paz à família e amigos do ex-concorrente.

Em declarações à TV7 Dias, Raquel confessa ser extremamente difícil perder o seu amor tão cedo.

«Não é de todo fácil, mas estou a fazê-lo com o objetivo de talvez pôr um ponto final na história, é o meu desejo desde o início (…) Já basta aquilo que estamos a passar. Acho que todo este fator noticioso não ajuda e estou a falar precisamente para ver se consigo de alguma forma ajudar a terminar o assunto, declarou, acrescentando: «Tem sido completamente irreal, ninguém conta perder a pessoa que ama aos 25 anos».

Na entrevista, Raquel Coelho contou ter sentido um pressentimento terrível, logo no dia do desaparecimento de Maycon Douglas, que ficou ainda mais dramático quando o carro foi encontrado no fundo do mar.

«Comecei a fazer o luto, honestamente, no dia 31 de dezembro. Nesse dia eu já sentia que algo de muito mau tinha acontecido porque ninguém conseguia falar com o Maycon e ele não falta ao trabalho».

«Soube que ele não apareceu ao sound check na Quarteira, o que era impossível, especialmente na passagem de ano, que é uma altura muito importante para ele. E ele estava super entusiasmado (…) Ele era incapaz de deixar as pessoas que ama num pranto, a achar que aconteceu alguma coisa e ele estar num carro algures, seria impossível», desvendou.

«Desde o dia 31 que comecei a fazer o meu luto, e depois no dia 1, quando apareceram os destroços do carro no farol, caiu-me tudo e confirmou-se o meu pensamento», lamentou.

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Tal como Renata Reis, também Raquel Coelho decidiu fazer uma tatuagem em memória de Maycon Douglas. A namorada do ex-concorrente decidi prestar-lhe uma homenagem, poucos dias após o último adeus.

Raquel tatuou uma asa de anjo no braço. Mas o desenho tem um significado escondido, de arrepiar. É que o desenho replica um anel – que tinha uma asa de anjo – e que Maycon usava muitas vezes no dedo indicador.

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Raquel Coelho, namorada de Maycon Douglas, quebrou o silêncio no meio da sor profunda e do luto que sente pela morte do ex-concorrente. A jovem expressa a gratidão pelo apoio recebido nesta fase de dor. Contudo, lamenta profundamente a onda de ódio que tem vindo a receber. Raquel defende que o silêncio e a compreensão são preferíveis à ignorância disfarçada de opinião.

A namorada de Maycon também mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao seu amor: uma asa de anjo.

Leia aqui o texto de Raquel Coelho na íntegra:

«Estive reticente em fazer este tipo de partilha, mas aqui vai. Desde já, quero agradecer do fundo do coração, a todas as pessoas que me enviaram mensagens de apoio neste momento difícil ❤️

Em relação à onda de ódio que se gerou, acredito que ela reflete a sociedade atual: pessoas que falam do que não sabem, convencidas de que sabem tudo, sem ponderar o peso e as consequências das palavras que dizem. Isto numa altura em que a saúde mental deveria ser um tema tratado com muito mais respeito e consciência.

A essas pessoas, espero sinceramente que nunca tenham de passar pela minha dor nem estar na minha posição, nem na posição de quem ama verdadeiramente o Maycon.»

Porque o silêncio e a empatia não causam danos, ao contrário da ignorância disfarçada de opinião. Como diria o Maycon :’Os cães ladram’».

 

 

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Nas redes sociais foi partilhada uma imagem tocante de Maycon Douglas. O DJ Marques, que era grande amigo e trabalhava ao lado do ex-concorrente, partilhou aquela que é uma das últimas fotografias de Maycon Douglas com vida. A imagem seria usada já em 2026.

«Esta era a nossa foto para 2026! Este cumprimento era mais do que um gesto, era o sinal de que tínhamos conseguido… Levo-te comigo em tudo o que ainda vou construir», escreveu na legenda.

O DJ Marques foi também o último a subir ao palco com Maycon Douglas.

Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Um dia após o funeral do Maycon Douglas, Renata Reis fez uma tatuagem em homenagem ao ex-namorado. Num gesto emocionante, Renata Reis decidiu tatuar a palavra «Faith»  - que em português significa fé  - no braço.

Renata e Maycon viveram uma história de amor, que começou quando os dois entraram no Secret Story 8. Os dois tinham juntos o segredo «Somos um casal falso». Acabaram a apaixonar-se. A separação foi tornada pública em maio de 2025, vários meses após o fim do reality show.

 

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho. 

Uma delas e muito comentada é a de Renata Reis, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story, programa esse que os juntou e fez nascer o amor, que entretanto acabou fora da casa. 

Após se mostrar arrasada nas cerimónias fúnebres de Maycon, Renata partilhou um vídeo com vários momentos vividos ao lado do jovem de 25 anos, enquanto os dois ainda namoravam. 

Na legenda da partilha - feita nos stories do Instagram - Renata escreveu: «"Always busy rocking crowds". Para sempre», lê-se, em jeito de declaração. 

