Mais uma gala, mais uma expulsão: Conheça a concorrente expulsa do Secret Story

Esta noite de gala do Secret Story 9 trouxe fortes emoções e um desfecho duro. Raquel foi a concorrente expulsa desta semana, depois de conquistar apenas 11% dos votos do público, tornando-se assim a/o menos votada/o da semana. A amiga, Ana Cristina, foi a segunda menos votada, com 17%, escapando por pouco à expulsão.

A decisão apanhou alguns de surpresa, tanto dentro do estúdio como entre os colegas da casa. Com a saída de Raquel, o jogo ganha uma nova dinâmica e os restantes concorrentes começam a sentir cada vez mais a pressão da competição.

As alianças e estratégias prometem mudar nas próximas semanas, à medida que a casa do Secret Story 9 se aproxima de uma fase decisiva.

O reality show da TVI, conduzido por Cristina Ferreira, continua a surpreender a cada gala, com reviravoltas, segredos revelados e momentos que mantêm o público colado ao ecrã.