02:35

23:24
05:58

23:23
05:55

23:17
02:04

23:16
03:07

23:11
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

22:38
30:25

22:37
00:34

22:37
02:42

22:36
02:37

22:33
07:20

22:31
07:19

22:23
05:43

22:17
05:17

22:11
04:49

22:05
Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

22:05
01:13

22:04
05:22

21:59
02:50

21:07
01:08

21:05
Zé reage a insinuações de Liliana: «Nunca me envolvi com outra mulher...»

21:01
01:37

21:00
01:37

20:47
04:48

19:55
02:43

Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min
Primeiro segredo desvendado no Secret Story: Raquel apostou em Liliana e não falhou - Big Brother

Raquel acertou no segredo de Liliana esta noite.

A casa do Secret Story está ao rubro e esta é uma noite histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio. 

 

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. 

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo. 

Percorra a galeria de fotografias com as imagens da história de amor de Zé e Liliana, que entretanto chegou ao fim. 

