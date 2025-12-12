Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

O Especial de quarta-feira do Secret Story ficou marcado por momentos decisivos, depois de o segredo de Pedro Jorge ter sido finalmente desvendado. Emocionada com a revelação, Marisa acabou por beijar o marido dentro da casa, um gesto impulsivo que acabou por levantar suspeitas e denunciar, ainda que de forma indireta, o seu próprio segredo: «O meu marido está na casa». A situação não passou despercebida a Raquel, que observou o episódio com espírito crítico.

Atenta aos últimos desenvolvimentos no jogo, Raquel Galvão, a antiga participante não deixou passar o momento em branco e decidiu manifestar-se publicamente através das redes sociais, deixando uma farpa dirigida aos seguidores do casal.

«Continuam a considerá-los os ‘grandes estrategas’?», escreveu, numa crítica velada à forma como Marisa acabou por comprometer a própria posição ao expor o segredo.

Raquel foi ainda mais longe e atira: «Se desde o início tivessem surgido pistas sobre estes dois…», dando a entender que se houvesse mais indícios sobre o segredo de ambos, facilmente o segredo seria revelado.

Raquel esteve, esta manhã, presente no Dois Às 10 e deixou críticas claras a outros concorrentes. Veja tudo aqui.