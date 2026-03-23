Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família

É uma das receitas que mais está na moda, não só pela sua praticidade, mas também por ser saudável, delicioso, e adequado para toda a família! Estamos a falar do famoso Banana Bread, ou bolo de banana, e esta semana Carolina Pinto partilhou uma receita muito prática desta iguaria: tão prática que até a fez com a filha, Maria Emília, de três anos.
No Instagram, a ex-noiva de Marco Costa partilhou um vídeo em que mostra o passo-a-passo desta receita.
Para esta receita, vai precisar:
- 3 bananas muito maduras
- 3 ovos
- 1 chávena farinha de aveia
- 1/2 chávena de azeite
- 1/2 chávena de coco ralado
- 1 colher canela
- 1 colher fermento em pó
Modo de preparação:
- Numa taça, juntar os ovos, a farinha de aveia e também as bananas partidas. Esmagar tudo muito bem e misturar;
- Adicionar meia chávena de azeite e voltar a envolver tudo;
- De seguida, adicionar o coco ralado, canela e voltar a mexer;
- Adicionar o fermento e envolver tudo;
- Untar uma forma com spray de azeite;
- Colocar a massa na forma e adicionar pepitas de chocolate, se quiser;
- Levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180ºC, por 20 a 30 minutos;
Pode ver aqui o vídeo completo da receita: