Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família

É uma das receitas que mais está na moda, não só pela sua praticidade, mas também por ser saudável, delicioso, e adequado para toda a família! Estamos a falar do famoso Banana Bread, ou bolo de banana, e esta semana Carolina Pinto partilhou uma receita muito prática desta iguaria: tão prática que até a fez com a filha, Maria Emília, de três anos.

No Instagram, a ex-noiva de Marco Costa partilhou um vídeo em que mostra o passo-a-passo desta receita.

Para esta receita, vai precisar:

3 bananas muito maduras

3 ovos

1 chávena farinha de aveia

1/2 chávena de azeite

1/2 chávena de coco ralado

1 colher canela

1 colher fermento em pó



Modo de preparação:

Numa taça, juntar os ovos, a farinha de aveia e também as bananas partidas. Esmagar tudo muito bem e misturar;

Adicionar meia chávena de azeite e voltar a envolver tudo;

De seguida, adicionar o coco ralado, canela e voltar a mexer;

Adicionar o fermento e envolver tudo;

Untar uma forma com spray de azeite;

Colocar a massa na forma e adicionar pepitas de chocolate, se quiser;

Levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180ºC, por 20 a 30 minutos;