Sem ideias para adoçar os dias chuvosos? Liliana Filipa ensina a fazer a Pavlova que toda a família vai adorar

Sem ideias para adoçar estes dias de frio? Liliana Filipa partilhou uma receita deliciosa: uma Pavlova com laranja, pera, canela e muito chantilly.
Na nossa galeria, tem todos os passos desta receita e ainda as imagens que fazem crescer água na boca do resultado final desta receita que promete ser irresistível.
Percorra a nossa galeria e veja tudo!
Partilhamos de seguida os passos da receita que vai deixá-lo a salivar:
Ingredientes:
Para a Base:
- 6 claras
- 220g de açúcar refinado fino
- 1 c. de sobremesa de vinagre balsâmico
- 1 c. de sopa de amigo de milho
- 200ml de natas
Para o Recheio:
- 750ml de sumo de laranja
- 4 pêras maduras, mas firmes
- 2 vagens de baunilha
- 2 paus de canela
- Mel q.b.
- Canela em pó
- Açúcar em pó
Preparação:
1- Aqueça o forno a 170ºC
2- Bata as claras em castelo adicionando o açúcar refinado aos poucos até ficarem firmes. Incorpore o amido de milho e o vinagre;
3- Coloque o merengue em forma circular sobre papel vegetal, alise o topo e leve ao forno a 120ºC durante 2h. Deixe arrefecer no forno;
4- Bata as natas em chantilly e reserve no frio.
O Recheio:
1- Descasque as pêras e caramelize-as em sumo de laranja e mel durante 20 minutos, juntando a baunilha e a canela no fim;
2- Na hora de servir, cubra a pavlova que preparou com o chantily, com as pêras caramelizadas, paus de canela, vagens de baunilha e rodelas de laranja. Finalize com canela e açúcar em pó a gosto.
Bom apetite!