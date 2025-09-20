Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Conhecida pela sua simpatia e pelo contacto próximo com os fãs, Alice Alves voltou a conquistar atenções nas redes sociais. A apresentadora partilhou um vídeo caseiro onde surge a preparar um tiramisù, inspirado na receita da mãe. A receita já está viral e pode vê-la aqui.

«Tentei recriar o tiramisù da minha mãe… É perfeito, como ela», escreveu na legenda da publicação, onde mostrou o processo passo a passo, com a ajuda da mãe.

A sobremesa, típica italiana mas muito apreciada em Portugal, foi preparada de forma simples e com ingredientes acessíveis. Alice mostrou cada etapa, desde as claras em castelo até ao toque final de cacau em pó.

Além do momento familiar e acolhedor, a apresentadora deixou também a lista de ingredientes e o modo de preparação, para que os seguidores possam recriar a receita em casa.

Ingredientes partilhados por Alice Alves:

2 ovos

250 g de queijo mascarpone

Café (à temperatura ambiente)

100 g de açúcar mascavado

Palitos La Reine

Rum (opcional)

Preparação:

Bater as claras em castelo e reservar. Bater as gemas com o açúcar até obter um creme homogéneo. Adicionar, se desejado, uma tampinha de rum. Juntar o queijo mascarpone e misturar bem. Incorporar as claras batidas, envolvendo cuidadosamente. Molhar os palitos no café e dispor em camadas alternadas com o creme. Finalizar com creme, polvilhar com cacau em pó ou chocolate ralado. Guardar no frigorífico até à hora de servir.