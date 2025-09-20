Tiramisù com ingredientes que todos temos em casa. Esta é a receita mais rápida, fácil e saborosa do tradicional doce

Conhecida pela sua simpatia e pelo contacto próximo com os fãs, Alice Alves voltou a conquistar atenções nas redes sociais. A apresentadora partilhou um vídeo caseiro onde surge a preparar um tiramisù, inspirado na receita da mãe. A receita já está viral e pode vê-la aqui.
«Tentei recriar o tiramisù da minha mãe… É perfeito, como ela», escreveu na legenda da publicação, onde mostrou o processo passo a passo, com a ajuda da mãe.
A sobremesa, típica italiana mas muito apreciada em Portugal, foi preparada de forma simples e com ingredientes acessíveis. Alice mostrou cada etapa, desde as claras em castelo até ao toque final de cacau em pó.
Além do momento familiar e acolhedor, a apresentadora deixou também a lista de ingredientes e o modo de preparação, para que os seguidores possam recriar a receita em casa.
Ingredientes partilhados por Alice Alves:
-
2 ovos
-
250 g de queijo mascarpone
-
Café (à temperatura ambiente)
-
100 g de açúcar mascavado
-
Palitos La Reine
-
Rum (opcional)
Preparação:
-
Bater as claras em castelo e reservar.
-
Bater as gemas com o açúcar até obter um creme homogéneo.
-
Adicionar, se desejado, uma tampinha de rum.
-
Juntar o queijo mascarpone e misturar bem.
-
Incorporar as claras batidas, envolvendo cuidadosamente.
-
Molhar os palitos no café e dispor em camadas alternadas com o creme.
-
Finalizar com creme, polvilhar com cacau em pó ou chocolate ralado.
-
Guardar no frigorífico até à hora de servir.
Veja aqui o vídeo publicado pela apresentadora: