Renata Reis quebra o silêncio com mensagem dura após o funeral de Maycon Douglas

Renata Reis deixou uma mensagem de pesar aos seus seguidores, na plataforma X. O que essa mensagem tem de impactante é que não foi dirigida aos fãs, mas sim a todos aqueles que a criticam e reprimem as suas atitudes, diariamente.

A finalista do Secret Story 8 começou por dizer: «Nunca fui de bloquear pessoas. Gosto de viver no mundo real e ver o que dizem, tanto de bom como de mal», disse implacável. Renata admitiu ter bloqueado cerca de 10 contas num só dia. A influencer está a passar por um período muito difícil desde o desaparecimento do ex namorado, Maycon Douglas, no último dia do ano passado. «Acho surreal num momento como este em que estou frágil para conseguir suportar seja o que for serem capazes de depositar ódio.», explicou Renata Reis, revoltada.

Renata voltou a reforçar a ideia de que não está para suportar comentários de ódio por parte de quem nem sequer imagina o que ela está a passar, e voltou a fazer um comunicado: «Só para informar que não estou a par do hate, o meu X nunca esteve tão limpo, tudo bloqueado. Porém, acho tendência. Lamento haters que são fãs, foi um gosto 🤷🏽‍♀️😂», frisou.

Veja as publicações.