Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis, finalista do Secret Story 8, fez uma publicação a parabenizar o irmão, Enzo, pelo 11º aniversário.

A ex-concorrente de reality shows nunca escondeu o amor incondicional que sentia pelo irmão. Hoje, demonstrou-o para todos os seus fãs e seguidores: «Há 11 anos, nasceu o menino mais doce do mundo, e desde esse dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Enzo é leveza, é tranquilidade no meio da agitação que é a irmã. Enzo é bondade, é sempre bondade.», frisa.

Entre a troca de palavras bonitas e elogios, Renata Reis descreve o irmão como sendo o seu porto de abrigo: «Enzo é leveza, é tranquilidade no meio da agitação que é a irmã. Enzo é bondade, é sempre bondade. Ele não faz ideia, mas cuida mais de mim do que eu dele. Ele chegou à minha vida para me trazer amor, felicidade, colo e alegria, e para me mostrar que, mesmo quando os outros não são bons, nós temos a escolha de o ser», afirma com carinho.

A concorrente estende a declaração de amor ao irmão. «Enzo é personalidade, é felicidade e calma no meio da intensidade que a irmã tem na vida. Ele é muito diferente de mim, e isso faz toda a diferença, porque todos os dias ele ensina-me aquilo que ainda me falta", acrescentou, antes de completar: "Serás sempre a minha casa, assim como eu serei sempre a tua».