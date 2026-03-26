Pela primeira vez, Renata Reis conta como soube da morte de Maycon Douglas: «Às sete da manhã...»

Renata Reis quebrou o silêncio pela primeira vez sobre a forma como soube da morte do ex-namorado, Maycon Douglas: «"Às sete da manhã, aconteceu algo muito estranho e eu percebi que alguma coisa não estava bem», disse em declarações à 'CMTV'.

«Nunca mais dormi a partir daí. Quando dei por mim, estava a ver as notícias. Não achei possível que isto tivesse acontecido», acrescentou a ex-concorrente, revelando que ainda está «a tentar perceber... Dando tempo ao tempo, acho que as coisas não têm que ser percebidas logo».

Renata adiantou: «Isso também me fez muita confusão, o facto de eu não perceber o porquê de estar a sentir-me assim, porque era uma relação que já tinha terminado e eu não percebia o porquê de eu ter ido à procura, o porquê de eu estar mal, o porquê de eu estar a fazer tudo o que estava a fazer».

«Não quero entrar em detalhes. Obviamente que agora já estou mais à vontade para falar deste assunto, porque dei tempo ao tempo e as coisas acabam por se montar por si só, mas uma coisa que eu nunca quis fazer foi tornar público o que sabia até então», disse à referida televisão.

A ex-concorrente assumiu: «Nunca tinha perdido ninguém tão próximo. E depois, nunca tinha perdido alguém tão próximo desta forma, com uma pessoa que eu tive uma relação, mas que já não havia uma continuidade nesta relação. A terapia ajudou-me a perceber o que eu estava a sentir, a perceber como lidar».

«Porque eu acordava num dia a chorar baba e ranho e, à noite, estava pronta para ir sair e para ir para a festa. Ainda hoje faço terapia e não percebia por que é que tinha tantos picos de humor», disse, acrescentando: «Não está tudo resolvido, mas a terapia ajuda».