De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

Renata Reis viveu, na tarde desta quinta-feira, 29 de janeiro, um momento desconfortável que decidiu não guardar para si. A ex-concorrente do Secret Story 8 recorreu às stories do Instagram para expor uma situação que a deixou visivelmente nervosa: estava a ser filmada na rua.

Em vários vídeos partilhados com os seguidores, Renata Reis fez um pedido simples: «Se alguém que está desse lado foi a senhora que me estava a gravar agora… não façam isso. Eu prefiro que venham ter comigo, que me deem um beijinho. Não incomodam, mesmo, não incomodam», começou por dizer, assumindo que ficou bastante abalada com o episódio.

A jovem explicou que a situação lhe provocou ansiedade , sobretudo por se tratar de algo que acontece sem aviso. «Prefiro mesmo que venham falar comigo do que eu ver literalmente um telefone assim. Passei pela pessoa, ouvi a câmara a desligar e fiquei logo com ansiedade», confessou.

Renata foi ainda mais longe no desabafo, ao admitir que nem sempre lida bem com a exposição pública: «Há dias em que tenho ansiedade social e faz-me confusão. Acontece mais em fases em que sei que os olhares estão em mim quando saio à rua. Fico envergonhada. Eu não sou a pessoa extrovertida que aparenta», revelou, de forma honesta e vulnerável.

A ex-concorrente terminou explicando que, por saber que há dias assim, acaba por sair pouco de casa, especialmente numa fase em que vive o luto pela morte do ex-namorado, Maycon. Um testemunho que tocou muitos seguidores e que volta a levantar a questão dos limites entre a curiosidade pública e o respeito pela privacidade, mesmo quando se trata de figuras conhecidas.

A mudança de visual

Renata Reis deu «o primeiro passo de 2026» para uma mudança na sua vida. A ex-concorrente fez uma transformação de visual, numa altura em que ainda se está a recompor da morte do ex-namorado, Maycon Douglas.

«O primeiro passo de 2026, mudar», escreveu Renata Reis na legenda da partilha, onde mostra o novo cabelo, mais claro e com um corte diferente.

Mas os fãs estão sempre atentos e na caixa de comentários da publicação há alguém que repara num pormenor: «Está tão lindaaa. ..Mas o olhar dela não é o mesmo..😢Que Deus te abençoe minha querida 🙌👏❤️», escreveu uma seguidora.