Acompanhe ao minuto

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade» - Big Brother

Renata Reis recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sentido. A ex-concorrente do Secret Story 8 revelou que foi filmada na rua sem consentimento e deixou um apelo direto, falando abertamente sobre ansiedade social e os efeitos da exposição pública no seu dia a dia.

Renata Reis viveu, na tarde desta quinta-feira, 29 de janeiro, um momento desconfortável que decidiu não guardar para si. A ex-concorrente do Secret Story 8 recorreu às stories do Instagram para expor uma situação que a deixou visivelmente nervosa: estava a ser filmada na rua.

Em vários vídeos partilhados com os seguidores, Renata Reis fez um pedido simples: «Se alguém que está desse lado foi a senhora que me estava a gravar agora… não façam isso. Eu prefiro que venham ter comigo, que me deem um beijinho. Não incomodam, mesmo, não incomodam», começou por dizer, assumindo que ficou bastante abalada com o episódio.

A jovem explicou que a situação lhe provocou ansiedade, sobretudo por se tratar de algo que acontece sem aviso. «Prefiro mesmo que venham falar comigo do que eu ver literalmente um telefone assim. Passei pela pessoa, ouvi a câmara a desligar e fiquei logo com ansiedade», confessou.

Renata foi ainda mais longe no desabafo, ao admitir que nem sempre lida bem com a exposição pública: «Há dias em que tenho ansiedade social e faz-me confusão. Acontece mais em fases em que sei que os olhares estão em mim quando saio à rua. Fico envergonhada. Eu não sou a pessoa extrovertida que aparenta», revelou, de forma honesta e vulnerável.

A ex-concorrente terminou explicando que, por saber que há dias assim, acaba por sair pouco de casa, especialmente numa fase em que vive o luto pela morte do ex-namorado, Maycon. Um testemunho que tocou muitos seguidores e que volta a levantar a questão dos limites entre a curiosidade pública e o respeito pela privacidade, mesmo quando se trata de figuras conhecidas.

 

A mudança de visual

Renata Reis deu «o primeiro passo de 2026» para uma mudança na sua vida. A ex-concorrente fez uma transformação de visual, numa altura em que ainda se está a recompor da morte do ex-namorado, Maycon Douglas.

«O primeiro passo de 2026, mudar», escreveu Renata Reis na legenda da partilha, onde mostra o novo cabelo, mais claro e com um corte diferente. 

Mas os fãs estão sempre atentos e na caixa de comentários da publicação há alguém que repara num pormenor: «Está tão lindaaa. ..Mas o olhar dela não é o mesmo..😢Que Deus te abençoe minha querida 🙌👏❤️», escreveu uma seguidora. 

Veja a partilha em baixo: 

 

