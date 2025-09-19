Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Esta sexta-feira, Renata Reis esteve no Dois às 10 onde, ao lado de Joana Pinto, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, analisou os últimos acontecimentos da nova edição do Secret Story. Entre os temas em destaque, esteve o triângulo amoroso que envolve Pedro, Marisa e Ana, uma dinâmica que está a dar que falar dentro e fora da casa.

Pedro entrou com o segredo “A mãe dos meus filhos está na casa”, enquanto Marisa, sua mulher, trouxe consigo o segredo “O meu marido está na casa”. O jogo complicou-se quando Pedro foi confrontado com uma missão arriscada logo na primeira gala: Pedro teria de fingir uma aproximação amorosa com Ana, uma concorrente que desconhece a ligação matrimonial do casal.

Renata foi clara na sua opinião: «Estou a rir, mas é um assunto muito sério», começou por afirmar, por estarmos a falar de um casamento, com filhos envolvidos, e de uma mulher que está a assistir a tudo sem poder reagir. Cláudio Ramos concordou e salientou que «isto pode ser perigoso», por Pedro ser jovem, ter 28 anos, e poder deixar-se encantar e apaixonar-se por Ana.

Veja o vídeo:

A tensão subiu quando Pedro fez uma massagem a Ana durante o jantar, sob o olhar de desagrado de Marisa, que não conseguiu esconder o incómodo. Mais tarde, Pedro e Ana almoçaram juntos e conversaram sobre formas de tornar a missão mais convincente. O concorrente chegou mesmo a inventar uma história de separação para afastar qualquer suspeita de ligação a outra mulher dentro da casa. Apesar dos momentos tensos, Marisa mostrou-se confiante no confessionário: «Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer», afirmou, reforçando que confia “a 100%” no marido.

O concorrente acabou por desabar em lágrimas no confessionário, ao ser questionado sobre como está a lidar com o facto de ter de estar longe de Marisa, mãe dos seus filhos, para esconder o seu segredo.

Este segredo e missão estão a mexer com os ânimos dentro da casa e já começa a ser comentado pelos restantes concorrentes, atentos a cada gesto e olhar dos envolvidos.