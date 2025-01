Renata Reis ignora cumprimento de Diogo Alexandre e Cláudio Ramos não deixa nada por dizer! Veja aqui o alerta!

Renata ignora cumprimento de Diogo Alexandre: Durante a gala do Secret Story, ex-concorrentes protagonizaram momento tenso.

Este sábado, 18 de janeiro, a gala do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento insólito entre Renata Reis e Diogo Alexandre, ambos ex-concorrentes do Secret Story 8. Durante a emissão, os dois foram convidados a comentar as dinâmicas da casa na famosa sala de chá, mas foi no final que o momento ganhou destaque.

Ao encerrar a participação de Renata Reis e Diogo Alexandre, Cláudio Ramos agradeceu a presença de ambos. Nessa ocasião, Diogo Alexandre estendeu a mão para cumprimentar Renata Reis, mas a ex-concorrente não retribuiu o gesto. A situação chamou a atenção do apresentador, que rapidamente interveio: «Renata, o Diogo estendeu-lhe a mão.»

Ao ouvir o alerta de Cláudio Ramos, Renata olhou para Diogo Alexandre e questionou, com um tom descontraído: «Para me dares um «passou-bem»?» Diogo Alexandre confirmou, referindo-se à interação que tiveram durante o comentário na sala de chá: «Sim, do nosso primeiro chá.»

Renata, então, apertou a mão do ex-colega, mas não deixou de responder com humor: «Primeiro e último.»

O momento arrancou risos do público e dos presentes no estúdio, e tornou-se um dos destaques inesperados da noite.

Renata Reis e Diogo Alexandre partilham um histórico comum no Secret Story 8, mas a interação entre ambos nunca foi propriamente calorosa. A troca deste sábado reforçou a perceção de que a relação entre os dois se mantém distante.

