Renata Reis esclarece conflito com Inês Morais: «Nunca pus em causa o que a Inês possa ter sentido»

Renata Reis esclareceu o conflito com Inês Morais e garantiu que não queria fazê-la chorar.

A concorrente explicou que apenas quis mostrar um ponto de vista a Inês e não sabia que estava frágil.

Renata Reis esclareceu esta quarta-feira o conflito que teve com Inês Morais e que deixou a concorrente lavada em lágrimas. No Especial com Cláudio Ramos, Renata explicou o seu ponto de vista e garantiu que não tinha a intenção de magoar Inês.

«Está tudo bem, eu quando entrei aqui disse que falavam muito da adjetivação e era uma coisa que eu percebi que na minha casa também o fazia e a única coisa que eu digo é eu quando chegarem lá fora têm que assumir as consequências das escolhas que fazem e ter noção disso», começou por referir Renata.

A concorrente continuou: «Quero aqui deixar claro que eu nunca pus em causa qualquer coisa que a Inês possa ter sentido, mas sim simplesmente disse-lhe que o que ela sentiu ontem foi algo que também já pode ter feito os outros sentir desde o início deste programa».

«Ou seja, ela às vezes tem uma forma mais brusca de falar e bruta, e também já pode ter magoado muitas pessoas, que foi o que já aconteceu aqui e foi isso. Foi só para dizer ‘espero que tenhas percebido alguma coisa’, mas eu não queria mesmo de todo magoá-la e fazê-la chorar. Eu não percebi que o assunto estava mal resolvido e se soubesse eu não tinha tocado nisso», rematou Renata Reis.

Como tudo começou:

Inês Morais não gostou que João Ricardo tivesse criticado a sua aparência física, dizendo que tinha uma «cara feia» e não aguentou as lágrimas quando Tiago Rufino recordou esse momento.

Após o Especial de segunda-feira com Cláudio Ramos, em que Inês e João tiveram um confronto aceso, a concorrente chamou a atenção de Tiago, visivelmente emocionada: «Obrigada por teres referido, porque foi assunto outra vez uma coisa que eu não queria. Viste que me incomodou e deste-lhe uma coisa, mais uma», afirmou.

Numa dinâmica no dia seguinte, Renata puxou novamente o assunto e Inês não gostou e desabou: «A partir do momento em que as pessoas veem como é que eu saio do confessionário e como é que eu fiquei ontem e trazem isso para uma dinâmica hoje...».

«Eu não quero saber da resposta dela (Renata), se eu magoei os sentimentos dela estou muito pouco preocupada com isso, a partir do momento em que ela magoa os meus e traz propositadamente um assunto sensível para ali», sublinhou Inês em conversa com Cláudio Ramos.

A concorrente acrescentou: «Ela viu que eu estava mal, viu que eu estava desconfortável com esse assunto e quis trazê-lo. Ao fim disso, como se não bastasse, ela ainda puxa um segundo assunto, de uma coisa que nada tem a ver com ela».

«Eu não esqueço, porque acho que isso é jogar sujo (...) sinto mesmo que é má pessoa, foi muito má para mim e eu não me vou esquecer disso. Eu não faço este tipo de coisas a ninguém», rematou Inês Morais ainda muito emocionada.