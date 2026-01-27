A recompor-se da morte de Maycon, Renata Reis muda de visual. Mas fãs reparam: «O olhar não é o mesmo»

Renata Reis deu «o primeiro passo de 2026» para uma mudança na sua vida. A ex-concorrente fez uma transformação de visual, numa altura em que ainda se está a recompor da morte do ex-namorado, Maycon Douglas.

«O primeiro passo de 2026, mudar», escreveu Renata Reis na legenda da partilha, onde mostra o novo cabelo, mais claro e com um corte diferente.

Mas os fãs estão sempre atentos e na caixa de comentários da publicação há alguém que repara num pormenor: «Está tão lindaaa. ..Mas o olhar dela não é o mesmo..😢Que Deus te abençoe minha querida 🙌👏❤️», escreveu uma seguidora.

Veja a partilha em baixo: