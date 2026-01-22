Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

A relação entre Renata Reis e Maycon Douglas volta a estar no centro da atenção. Depois de várias declarações emotivas da ex-concorrente do Secret Story 8, a revista TV7 Dias avança agora com uma revelação surpreendente sobre o vínculo que o ex-casal mantinha.

Além de Renata Reis, uma fonte próxima de Maycon Douglas falou e garantiu que a relação entre ambos «nunca ficou totalmente resolvida». A mesma pessoa revelou ainda que, em vários momentos, Renata Reis foi um apoio fundamental na vida do jovem: «Muitas vezes, era ela o seu porto de abrigo».

Questionada pela revista sobre a verdadeira natureza da relação que mantinha com o ex-namorado, Renata Reis optou por não entrar em detalhes e deixou clara a sua posição. «Não vou responder a isso. O que foi tornado público até então ficou dessa forma e não é agora, com a morte de uma pessoa, que venho dizer X ou Y. Não tenho esse direito», respondeu.

A jovem explicou ainda que prefere lidar com as críticas a alterar uma realidade que considera conhecida e respeitosa para com a memória de Maycon Douglas. «Prefiro ‘levar com tudo’ do que estar a distorcer ou a mudar uma realidade que era conhecida, seria um desrespeito pela posição e pelas vontades que ele tinha quando estava vivo», acrescentou.

Mais reservada, Renata Reis sublinhou que acredita que a verdade acabará por se revelar com o tempo. «Se as coisas tiverem de se saber, vão acabar por vir à tona», rematou.

Recorde se que, em entrevistas recentes, Renata Reis tem partilhado o impacto profundo da morte de Maycon Douglas, admitindo que viveu durante algum tempo em negação e que ainda está a processar os resultados da autópsia. Um testemunho marcado pela dor, pelo silêncio e pela vontade de respeitar a memória de quem perdeu.

