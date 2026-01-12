Ao Minuto

Após marcar presença no funeral, Renata Reis partilha momentos com Maycon: «Para sempre»

Após marcar presença no funeral, Renata Reis partilha momentos com Maycon: «Para sempre» - Big Brother

A ex-concorrente declarou-se ao ex-namorado num vídeo emotivo.

Maycon Douglas partiu aos 25 anos e a sua morte está a chocar o País, tendo sido várias as homenagens públicas desde que se soube do trágico desfecho. 

Uma delas e muito comentada é a de Renata Reis, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story, programa esse que os juntou e fez nascer o amor, que entretanto acabou fora da casa. 

Após se mostrar arrasada nas cerimónias fúnebres de Maycon, Renata partilhou um vídeo com vários momentos vividos ao lado do jovem de 25 anos, enquanto os dois ainda namoravam. 

Na legenda da partilha - feita nos stories do Instagram - Renata escreveu: «"Always busy rocking crowds". Para sempre», lê-se, em jeito de declaração. 

Temas: Renata Reis Maycon Douglas

Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Há uma coincidência arrepiante sobre o filho de Maria Botelho Moniz. A história deixa todos sem fôlego

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

20 anos depois e desta vez como Instrutora, esta cara conhecida regressa à 1ª Companhia

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Há uma coincidência arrepiante sobre o filho de Maria Botelho Moniz. A história deixa todos sem fôlego

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Francisco Monteiro perde 17 quilos e o motivo não poderia ser mais especial: "Está 100% focado"

Bárbara Parada adere à tendência do momento... e António Bravo reage: "Morri"

Em pleno safari, Cristina Ferreira faz declaração de amor inusitada a João Monteiro: "Amo o espelho"

"Não nos faz menos mães por causa disso!": dias após ser mãe, Ana Soares desabafa sobre importante escolha!

Durante viagem com Cristina Ferreira, João Monteiro assume "medo": veja a foto inédita!

