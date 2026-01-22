Caso Maycon. Renata Reis quebra o silêncio sobre os resultados da autópsia: «Eu sei (…) para mim é lógico»

Renata Reis quebrou o silêncio e reagiu pela primeira vez aos resultados da autópsia do ex-namorado, Maycon Douglas: «Ainda estou a digerir. Passa-se por tantas fases, já coloquei o 'e se?', já disse 'não, não há ses'. Eu não conseguiria mudar nada, fazer mais», disse em declarações à 'TV7Dias'.

A ex-concorrente do Secret Story continuou: «Eu sei como é que ele chegou a isso, tenho perfeita noção. Mas se ele não expôs, por que é que vou eu expor?» Para mim é lógico».

«Como é que nós chegamos a uma situação destas de desgaste? Gostava que as pessoas tivessem noção de que nós não somos marionetas. As pessoas exigem uma vida perfeita de 'influencerzinho', mas a vida real não é isso», acrescentou à referida publicação.