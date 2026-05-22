«Ficou alguma coisa por dizer?» Renata Reis fala pela primeira vez em televisão sobre a morte de Maycon

Renata Reis marcou presença no programa Dois às 10, das manhãs da TVI, e acabou por abrir o coração sobre um dos momentos mais difíceis da sua vida: a morte de Maycon Douglas.
Durante a conversa, Cláudio Ramos quis perceber como a ex-concorrente do Secret Story 8 conseguiu lidar com a dor da perda e questionou: «Como é que uma pessoa se levanta depois?».
Renata respondeu de forma sincera: «Psicólogo, terapia... muita terapia».
A jovem destacou ainda a importância de respeitar o próprio tempo no processo de recuperação emocional: «Tirar tempo para nós e não ter problema de parar, darmo-nos o privilégio de parar, para depois conseguir arrancar».
Num dos momentos mais emocionantes da entrevista, Cláudio Ramos perguntou-lhe: «Ficou alguma coisa por dizer?». Já com um tom de voz mais delicado, Renata Reis respondeu apenas: «Claro».
O momento acabou por comover os telespectadores.
Veja o momento aqui: