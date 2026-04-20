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Renata Reis emociona Internet ao assinalar aniversário de Maycon de forma inesperada e especial

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A ex-concorrente e ex-namorada de Maycon assinalou este dia especial.

Renata Reis assinalou o aniversário de Maycon Douglas com uma homenagem particularmente emotiva, meses após a sua morte, ocorrida em janeiro deste ano. Através das stories do Instagram, a jovem partilhou um vídeo carregado de simbolismo.

Nas imagens, gravadas num skatepark, destaca-se o ambiente leve e descontraído que tão bem reflete a essência de Maycon. O local escolhido não parece ter sido ao acaso, evocando uma das suas paixões e a forma como gostava de viver: com liberdade e alegria.

A acompanhar o vídeo, a ex-namorada de Maycon escreveu: “O dia dele no mundo dele. ‘Maycão’, que sejas sempre recordado exatamente assim: skate, leveza e alegria”. Uma mensagem simples, mas profundamente sentida, que presta tributo à memória do jovem.

A publicação rapidamente tocou os seguidores, que se associaram à homenagem, recordando Maycon Douglas com carinho. Num gesto íntimo e sincero, Renata Reis celebrou não só o aniversário, mas também a vida e a marca deixada por alguém que continua presente na memória de quem o conheceu.

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Temas: Renata Reis Maycon Douglas

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