Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Renata Reis revelou o motivo da sua ausência nas redes sociais. Um mês após a morte de Maycon Douglas, a ex-concorrente partilhou uma mensagem de desabafo e fez um apelo aos seguidores.

Passado um mês desde que foi confirmada a morte de Maycon Douglas, Renata Reis continua visivelmente abalada. A ex-concorrente tem sido uma das amigas mais próximas a demonstrar publicamente o impacto desta perda.

Num momento de luto profundo, Renata Reis decidiu afastar-se das redes sociais e explicou porquê. Através dos stories do Instagram, a jovem partilhou: "Olá. Tenho estado mais distante para me proteger. Quando voltar, tentarei partilhar, mas, para já, não me sinto capaz."

No final da mensagem, a ex-concorrente deixou ainda um sentido apelo aos fãs: «Deixo apenas um pedido: parem e reflitam. Que haja mais preocupação em dar amor a quem amamos e menos em espalhar ódio a quem não nos acrescenta. Às vezes, tudo o que precisamos é apenas de paz.», concluiu.