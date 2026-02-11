Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Ao Minuto

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante - Big Brother

A ex-concorrente recorreu às redes sociais para se justificar.

Renata Reis revelou o motivo da sua ausência nas redes sociais. Um mês após a morte de Maycon Douglas, a ex-concorrente partilhou uma mensagem de desabafo e fez um apelo aos seguidores.

Passado um mês desde que foi confirmada a morte de Maycon Douglas, Renata Reis continua visivelmente abalada. A ex-concorrente tem sido uma das amigas mais próximas a demonstrar publicamente o impacto desta perda.

Num momento de luto profundo, Renata Reis decidiu afastar-se das redes sociais e explicou porquê. Através dos stories do Instagram, a jovem partilhou: "Olá. Tenho estado mais distante para me proteger. Quando voltar, tentarei partilhar, mas, para já, não me sinto capaz."

No final da mensagem, a ex-concorrente deixou ainda um sentido apelo aos fãs: «Deixo apenas um pedido: parem e reflitam. Que haja mais preocupação em dar amor a quem amamos e menos em espalhar ódio a quem não nos acrescenta. Às vezes, tudo o que precisamos é apenas de paz.», concluiu.

Veja aqui a publicação:

Relacionados

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala
Temas: Renata Reis Maycon Douglas

Fora da Casa

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Há 43 min
Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Há 48 min
Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Há 1h e 32min
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Há 1h e 52min
Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Há 2h e 54min
Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Há 2h e 56min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Ontem às 12:27
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

Ontem às 12:15
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Ontem às 11:18
Alice Alves fala da separação

Alice Alves fala da separação

25 nov 2025, 12:42
59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

Ontem às 14:57
Ver Mais

Notícias

Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Há 17 min
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Há 21 min
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Há 43 min
Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Há 48 min
De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

Há 1h e 18min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Há 21 min
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Há 1h e 52min
Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Ontem às 22:12
Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total
02:00

Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total

Ontem às 19:32
Paixão platónica? Rui Freitas protagoniza «picardia» com a enfermeira... e acaba com sorriso tímido
01:01

Paixão platónica? Rui Freitas protagoniza «picardia» com a enfermeira... e acaba com sorriso tímido

Ontem às 18:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do Big Brother chora morte com partilha arrepiante: «A minha querida mummy»

Ex-concorrente do Big Brother chora morte com partilha arrepiante: «A minha querida mummy»

Há 32 min
FC Porto divulga foto única de Francisco Monteiro... e Zaza reage: "Até que a voz me doa"

FC Porto divulga foto única de Francisco Monteiro... e Zaza reage: "Até que a voz me doa"

Há 1h e 22min
Após almoço, Bárbara Parada é surpreendida: "O mais chocante de tudo! Como assim?"

Após almoço, Bárbara Parada é surpreendida: "O mais chocante de tudo! Como assim?"

Há 3h e 51min
Francisco Monteiro emocionado: "Os verdadeiros heróis"

Francisco Monteiro emocionado: "Os verdadeiros heróis"

Hoje às 12:49
Ex-concorrente do "Big Brother" vai para zona crítica e apoia vítimas de tempestades: "Pronto para ajudar"

Ex-concorrente do "Big Brother" vai para zona crítica e apoia vítimas de tempestades: "Pronto para ajudar"

Hoje às 10:56
Ver Mais Outros Sites