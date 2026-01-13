Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis desafia o futuro e brilha na Gala da TVI! Veja aqui a reflexão inesperada que está a deixar todos curiosos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

Renata Reis decidiu tomar medidas mais drásticas, depois de ter recebido centenas de mensagens e de comentários sobre a morte de Maycon Douglas, o seu ex-namorado.

A ex-concorrente do Secret Story 8 recorreu à rede social X para fazer um desabafo, em que se confessa farta das mensagens desagradáveis que tem recebido.

«Nunca fui de bloquear pessoas. Gosto de viver no mundo real e ver o que dizem, tanto de bom como mal, mas, sinceramente, hoje bloqueei dez contas», começou por dizer.

E prosseguiu: «Acho surreal, num momento como este em que estou frágil para conseguir suportar seja o que for, serem capazes de depositar ódio.»

Pode ver aqui a publicação em questão:

Nunca fui de bloquear pessoas . Gosto de viver no mundo real e ver o que dizem, tanto de bom como mal . Mas sinceramente , hoje bloqueei umas 10 contas. Acho surreal num momento como este em que estou frágil para conseguir suportar seja o que for serem capazes de depositar ódio — Renata Reis 👙🧡 (@RenataReisOfc) January 12, 2026

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

A morte de Maycon aos 25 anos chocou o País e mesmo após as cerimónias fúnebres, o caso continua a dar que falar. Desta vez por causa de Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, que fez uma publicação nas redes sociais a reagir às críticas feitas a Renata Reis e a defender a amiga.

«Já tinha visto muita coisa, mas isto para mim foi a gota de água! Se querem falar, informem-se, antes de dizerem coisas sem noção em plena televisão nacional ou fazerem comentários descabidos! Vocês têm a audácia de falarem sobre a Renata, quando não sabem de nada! », começou por referir a também ex-concorrente do Secret Story 8.

A jovem continuou: «Se querem falar, então falem de que quando ela soube do desaparecimento do Maycon, arrancou logo para a Nazaré! Ela mexeu meios e fundos! Ela envolveu advogadas para o caso avançar mais rápido! Com e-mails para o Ministério, ao dirigir-se aos locais e fazer pressão!».

«Vocês não sabem de nada, do que ela fez, do que ela aguentou! Ela teve até à última em negação! Ela não parava um segundo! Presenciei toda a negação dela! Até à última ela teve esperança! E vocês falam que é para ganhar visualizações? Mas vocês estão bem?», exclamou a ex-concorrente

Nufla acrescentou: «Tanto a Renata como outras pessoas fazem homenagens à sua maneira! Seja de que maneira for, não vos diz respeito! Sejam empáticos! Tenham empatia pelas pessoas e não usem a maneira como cada pessoa tenta homenagear alguém para vocês obterem 'audiências' ou polémicas!».

«Sentem-se, falem, mas respeitem a dor de cada um deles! Respeitem a memória do Maycon e de cada um deles que está a sofrer!», rematou a cantora, deixando um apelo vincado.