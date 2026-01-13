Ao Minuto

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Depois dos últimos dias de sofrimento, provocado pela morte de Maycon Douglas, Renata Reis tomou uma decisão drástica.

Renata Reis decidiu tomar medidas mais drásticas, depois de ter recebido centenas de mensagens e de comentários sobre a morte de Maycon Douglas, o seu ex-namorado.

A ex-concorrente do Secret Story 8 recorreu à rede social X para fazer um desabafo, em que se confessa farta das mensagens desagradáveis que tem recebido.

«Nunca fui de bloquear pessoas. Gosto de viver no mundo real e ver o que dizem, tanto de bom como mal, mas, sinceramente, hoje bloqueei dez contas», começou por dizer.

E prosseguiu: «Acho surreal, num momento como este em que estou frágil para conseguir suportar seja o que for, serem capazes de depositar ódio

Pode ver aqui a publicação em questão:

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

A morte de Maycon aos 25 anos chocou o País e mesmo após as cerimónias fúnebres, o caso continua a dar que falar. Desta vez por causa de Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, que fez uma publicação nas redes sociais a reagir às críticas feitas a Renata Reis e a defender a amiga. 

«Já tinha visto muita coisa, mas isto para mim foi a gota de água! Se querem falar, informem-se, antes de dizerem coisas sem noção em plena televisão nacional ou fazerem comentários descabidos! Vocês têm a audácia de falarem sobre a Renata, quando não sabem de nada! », começou por referir a também ex-concorrente do Secret Story 8. 

A jovem continuou: «Se querem falar, então falem de que quando ela soube do desaparecimento do Maycon, arrancou logo para a Nazaré! Ela mexeu meios e fundos! Ela envolveu advogadas para o caso avançar mais rápido! Com e-mails para o Ministério, ao dirigir-se aos locais e fazer pressão!». 

«Vocês não sabem de nada, do que ela fez, do que ela aguentou! Ela teve até à última em negação! Ela não parava um segundo! Presenciei toda a negação dela! Até à última ela teve esperança! E vocês falam que é para ganhar visualizações? Mas vocês estão bem?», exclamou a ex-concorrente

Nufla acrescentou: «Tanto a Renata como outras pessoas fazem homenagens à sua maneira! Seja de que maneira for, não vos diz respeito! Sejam empáticos! Tenham empatia pelas pessoas e não usem a maneira como cada pessoa tenta homenagear alguém para vocês obterem 'audiências' ou polémicas!». 

«Sentem-se, falem, mas respeitem a dor de cada um deles! Respeitem a memória do Maycon e de cada um deles que está a sofrer!», rematou a cantora, deixando um apelo vincado. 

