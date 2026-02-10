Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Ao Minuto

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...» - Big Brother

Renata Reis faz um sentido desabafo com os fãs, um mês após terem decorrido as cerimónias fúnebres do ex-namorado, Maycon Douglas.

Renata Reis tem estado mais afastada das redes sociais desde o desaparecimento e consequente morte do ex-namorado, Maycon Douglas. Agora, um mês depois do funeral do jovem da Nazaré, a ex-concorrente do Secret Story 8 decidiu falar publicamente sobre o assunto.

Esta terça-feira, 10 de fevereiro, Renata partilhou um story no Instagram onde explica que não se sente preparada para regressar à vida pública. «Olá. Tenho estado mais distante para me proteger», começou por escrever.

«Quando voltar, tentarei partilhar mas, para já, não me sinto capaz», acrescentou.

A ex-namorada de Maycon Douglas fez ainda um apelo aos seus seguidores: «Deixo apenas um pedido: parem e reflitam. Que haja mais preocupação em dar amor a quem amamos e menos em espalhar ódio a quem não nos acrescenta.»

«Às vezes, tudo o que precisamos é apenas de paz», completou.

Pode ver tudo aqui:

