Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Renata Reis tem estado mais afastada das redes sociais desde o desaparecimento e consequente morte do ex-namorado, Maycon Douglas. Agora, um mês depois do funeral do jovem da Nazaré, a ex-concorrente do Secret Story 8 decidiu falar publicamente sobre o assunto.

Esta terça-feira, 10 de fevereiro, Renata partilhou um story no Instagram onde explica que não se sente preparada para regressar à vida pública. «Olá. Tenho estado mais distante para me proteger», começou por escrever.

«Quando voltar, tentarei partilhar mas, para já, não me sinto capaz», acrescentou.

A ex-namorada de Maycon Douglas fez ainda um apelo aos seus seguidores: «Deixo apenas um pedido: parem e reflitam. Que haja mais preocupação em dar amor a quem amamos e menos em espalhar ódio a quem não nos acrescenta.»

«Às vezes, tudo o que precisamos é apenas de paz», completou.