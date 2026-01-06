Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Ao Minuto

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...» - Big Brother

Renata Reis não ficou indiferente a tudo o que foi dito pelos amigos de Maycon sobre o seu desaparecimento. A ex-concorrente do Secret Story não escondeu a revolta.

Renata Reis voltou a vir a público para se manifestar sobre o desaparecimento de Maycon Douglas. A ex-concorrente do Secret Story 8 mostrou-se indignada com as declarações que os «amigos» do seu ex-namorado deram à Crónica Criminal do Dois às 10.

Nas redes sociais, Renata Reis partilhou um comunicado onde responde a tudo o que foi dito pelos dois jovens.

«Isto é grave. Falaram na televisão, certo? Então vamos falar aqui também. É triste o que se está a passar, mas não vamos ficar calados por respeito à Neuza e ao Maycon. Eu, o Henrique e os amigos da Nazaré não sabemos quem está a falar na TVI. Como podemos pedir ao público em geral que tenha respeito pela Neuza, se certos “amigos” não o têm?», começou por escrever Renata Reis.

Furiosa, a jovem lamentou que esses «amigos» questionem a forma como Neuza, a mãe de Maycon, está a lidar com a situação, depois de estes terem afirmado que «desistiu facilmente de procurar o filho.»

«Existem atitudes profundamente tristes por trás de tudo isto: desconfiarem do melhor amigo do Maycon; andarem a perguntar onde moramos quando só queremos paz para percorrer praias, tratar de tudo com a polícia e oferecer apoio a uma mãe desesperada; massacrarem a pessoa que estava ao lado do Maycon; manipularem pessoas para irem ter com eles para que uma cartomante pudesse falar com elas; ficarem em casa da Neuza a tentar entrar no computador do Maycon, mesmo depois de a polícia ter dito claramente que não era necessário levar o computador. Isto é triste, mas é real», prosseguiu Renata Reis.

A ex-concorrente do Secret Story esclareceu ainda: «Não está a ser respeitado o trauma nem a forma como cada pessoa está a lidar com esta situação; cada um sofre à sua maneira, e isso devia ser respeitado; o telemóvel já foi entregue à polícia e devidamente investigado; estamos a aguardar o trabalho de todas as entidades competentes, nas quais devemos confiar, porque vivemos num estado de direito; a exposição excessiva deste caso pode prejudicar a tramitação normal da situação e causar ainda mais dor a quem já está a sofrer; caso exista a intenção de fazer pressão para que as buscas sejam efetuadas de outra forma, essa pressão deve ser dirigida às entidades competentes, como temos feito, para garantir que tudo está a ser devidamente realizado, evitando a exposição pública que pode prejudicar a tramitação normal da situação e causar ainda mais dor a quem já está a sofrer.»

«Eu ia ficar calada, mas vejo todos os dias o desespero de uma mãe que não está a ser respeitada – e isso não posso ignorar», terminou.

Pode ver tudo aqui:

 

Relacionados

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Desaparecimento de Maycon: Renata Reis partilha novo comunicado que já é viral

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas
Temas: Renata Reis Maycon Douglas Desaparecimento

Fora da Casa

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Há 44 min
Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Há 1h e 22min
Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Há 2h e 31min
Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Hoje às 15:26
Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Hoje às 14:54
Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Hoje às 14:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out 2025, 12:25
Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Hoje às 14:54
Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

Inédito! Marisa quebra o silêncio sobre «a divisão das famílias»: «Pelo que percebi agora»

Hoje às 11:56
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Ver Mais

Notícias

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Há 44 min
Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Há 1h e 22min
Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Há 2h e 31min
Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Há 2h e 44min
A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Há 2h e 44min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
02:52

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»

Ontem às 21:34
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Ontem às 18:55
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
02:29

Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas

Ontem às 18:41
Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ontem às 18:03
De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

Ontem às 17:48
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Ontem às 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Ver Mais Outros Sites