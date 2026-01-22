Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Renata Reis abriu o coração ao recordar o dia em que o corpo de Maycon Douglas foi encontrado. Em entrevista à revista TV7 Dias, a ex-concorrente do Secret Story 8 revelou que se encontrava na Nazaré quando surgiram as notícias sobre o desfecho trágico do desaparecimento do ex-namorado.

Até esse momento, Renata admite que não conseguia aceitar a realidade. «Foi duro mover me sozinha ou acreditar que era real, não fazia sentido aquilo estar a acontecer, era uma mentira. Para mim, não era possível. Foi duro», confessou, numa partilha marcada pela emoção.

Apesar de estar na Nazaré, Renata Reis explicou que optou por não ir reconhecer o corpo. A jovem contou que sabia que Marcelo Palma estaria presente e que confiava plenamente no amigo, que acabou por assumir essa responsabilidade e tratar do funeral. «Eu sabia que era importante para mim e que faria sentido ir, mas, ao mesmo tempo, tenho um amigo em quem confio e que conhece da mesma forma e com proximidade», explicou.

Segundo Renata Reis, as palavras de Marcelo foram suficientes para lhe trazer alguma paz interior. «O que o Marcelo me iria dizer seria o suficiente para eu acalmar o meu coração ou as minhas dúvidas», rematou, deixando claro que prefere não entrar em mais detalhes sobre esse momento tão delicado.

