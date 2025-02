Pedido de namoro à vista? Maycon surpreende Renata com anel especial! «Ela não sabe...»

A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

Desde que saíram do Secret Story 8 que a relação de Maycon e Renata tem estado sob o olhar atento do público. Todos esperam pelo momento em que o casal vai oficializar a relação com um pedido de namoro! Maycon mostra-se de anel na mão e leva seguidores à loucura. Será que foi desta?

O ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou este domingo, dia 9 de fevereiro, alguns registos de momentos especiais na neve com a companheira. No final, num vídeo especial, Maycon mostrou um anel e afirmou que Renata não estaria à espera! «Ela não sabe...»

Será que já houve pedido?

Na legenda escreveu: «Fim de semana para recarregar todas as energias (...) Primeira vez na neve».

Renata já se mostrou com o anel!

A relação de Maycon e Renata, que começou no Secret Story – Casa dos Segredos, continua a dar que falar! Esta sexta-feira, 31 de janeiro, o casal marcou presença no «Dois às 10», onde Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de os questionar sobre o que tanto o público quer saber! O tão esperado pedido de namoro.

«Já houve pedido?», perguntou Cristina. Sem hesitar, Renata respondeu: «Não, estou à espera». A apresentadora, sempre direta, não resistiu a lançar um aviso a Maycon: «Acho isso muito triste rapaz, ou tu te apressas ou então…»

O concorrente não revelou muitos detalhes, mas deixou no ar a possibilidade de uma surpresa: «Eu sei aquilo que quero e aquilo que vou fazer… Tem que ficar para segredo, quando voltar aqui mais tarde irão saber, têm de ficar atentos». Cristina Ferreira não escondeu a curiosidade e prometeu estar atenta ao próximo capítulo desta história de amor.

A taróloga Joana Dinas faz uma análise ainda mais profunda, e diz algo inesperado, ora veja!

Para apimentar ainda mais o momento, a taróloga Joana Dias analisou a compatibilidade dos dois, revelando que, segundo os astros, a relação promete ser intensa, com forte ligação na intimidade e um entendimento profundo, mesmo nos momentos mais desafiantes: «Vocês entendem-se muito bem, em certos sítios. Na intimidade, corre sempre bem, vocês conseguem falar (…). O regente é o mesmo e vocês entendem-se mesmo quando ela… Ela pode surtar, ele vai sempre entendê-la»